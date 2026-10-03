O bombeiro Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, só poderá ser preso após o fim do período de restrição eleitoral, apesar de a Justiça ter decretado sua prisão preventiva pela acusação de matar a tiros o estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, em Taubaté.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça após recurso do Ministério Público contra a liberdade provisória concedida a Marcos na audiência de custódia. A própria decisão, porém, determina que o cumprimento da ordem observe as regras previstas no Código Eleitoral.

Pelo artigo 236 do Código Eleitoral, eleitores não podem ser presos ou detidos nos cinco dias que antecedem a eleição e nas 48 horas seguintes ao encerramento da votação, salvo nas situações previstas em lei.