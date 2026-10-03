A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do bombeiro Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, acusado de matar a tiros o estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, em Taubaté.

Marcos havia sido preso em flagrante após o crime, mas recebeu liberdade provisória durante a audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares. O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão e pediu a prisão preventiva do acusado.

O recurso foi apresentado pelo promotor de Justiça Brenno Arruda Sobreira de Siqueira Figueiredo. Para o Ministério Público, as medidas determinadas inicialmente pela Justiça eram insuficientes diante das circunstâncias do caso.