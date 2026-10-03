Clientes de um estabelecimento localizado na zona sul de São José dos Campos acionaram a Polícia Militar após relatarem que um bebê estaria no local sem agasalho, aparentemente sentindo frio.

Segundo pessoas que presenciaram a situação, familiares da criança teriam apresentado comportamento alterado e, conforme relatos, aparentavam estar sob efeito de álcool. A informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente.

A Polícia Militar esteve no estabelecimento para verificar a situação. Até o momento, não há informações oficiais sobre eventual encaminhamento da criança ou sobre medidas adotadas após a ocorrência. As circunstâncias do caso devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis.