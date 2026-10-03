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ZONA SUL

Clientes chamam a PM após denúncia de bebê com frio em bar de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução

Clientes de um estabelecimento localizado na zona sul de São José dos Campos acionaram a Polícia Militar após relatarem que um bebê estaria no local sem agasalho, aparentemente sentindo frio.

Segundo pessoas que presenciaram a situação, familiares da criança teriam apresentado comportamento alterado e, conforme relatos, aparentavam estar sob efeito de álcool. A informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente.

A Polícia Militar esteve no estabelecimento para verificar a situação. Até o momento, não há informações oficiais sobre eventual encaminhamento da criança ou sobre medidas adotadas após a ocorrência. As circunstâncias do caso devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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