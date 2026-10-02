A sexta-feira (2) foi marcada por uma sequência de ocorrências envolvendo mortes em São José dos Campos. Em dois casos distintos, três pessoas foram encontradas sem vida na cidade ao longo do dia.
Pela manhã, uma mulher de 36 anos e um homem ainda não identificado foram localizados mortos a tiros dentro de um imóvel na Vila Guarani. Já durante a tarde, outro homem foi encontrado morto em um apartamento do Hotel Space Valley, na região central.
As ocorrências não têm, até o momento, qualquer relação apontada pelas autoridades.
No caso mais recente, o homem foi encontrado dentro de um apartamento do hotel, localizado na Avenida Dr. Nelson D’Ávila. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver.
Quando os policiais chegaram ao endereço, uma equipe de suporte avançado do Samu já estava no local e havia confirmado a morte.
Segundo as informações registradas durante o atendimento, não foram observadas lesões externas aparentes provocadas por violência. No entanto, havia sangue próximo à boca da vítima, situação que levou o caso a ser tratado inicialmente como morte suspeita.
O apartamento foi isolado para o trabalho da Polícia Técnico-Científica. Peritos e policiais civis estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.
A causa da morte ainda não foi esclarecida e deverá ser determinada a partir dos exames periciais e do laudo necroscópico.
Duplo homicídio durante a manhã
Horas antes, a Polícia Civil havia iniciado a investigação de um duplo homicídio ocorrido na Vila Guarani.
Michelle Moura de Paula, de 36 anos, e um homem ainda não identificado foram encontrados mortos dentro de um imóvel na Rua Balbino Gonçalves.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Copom para atender a um local de crime. Michelle foi reconhecida por um ex-companheiro, que esteve no endereço e apresentou os documentos utilizados para a identificação.
O homem permanecia sem identificação até a elaboração do registro policial.
Em uma análise inicial feita no imóvel, investigadores constataram que a vítima masculina apresentava dois ferimentos causados por disparos na cabeça. Michelle teria sido atingida por um tiro.
Até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado. A motivação do crime também não estava esclarecida.
O imóvel foi preservado para a perícia, e investigadores do 2º Distrito Policial acompanharam os levantamentos.