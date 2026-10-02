A sexta-feira (2) foi marcada por uma sequência de ocorrências envolvendo mortes em São José dos Campos. Em dois casos distintos, três pessoas foram encontradas sem vida na cidade ao longo do dia.

Pela manhã, uma mulher de 36 anos e um homem ainda não identificado foram localizados mortos a tiros dentro de um imóvel na Vila Guarani. Já durante a tarde, outro homem foi encontrado morto em um apartamento do Hotel Space Valley, na região central.

As ocorrências não têm, até o momento, qualquer relação apontada pelas autoridades.