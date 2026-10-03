Um motorista de ônibus, de 35 anos, foi baleado após ser atacado por um passageiro durante uma discussão. O homem foi atingido por pelo menos três disparos e precisou ser socorrido. O suspeito, de 51 anos, fugiu após o crime.
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O caso aconteceu no terminal rodoviário de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na noite de terça-feira (29). Segundo as informações iniciais, a tentativa de homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre os dois homens.
Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação. No vídeo, o suspeito aparece usando uma camisa azul e boné branco. Ele se aproxima do motorista e efetua os disparos enquanto a vítima tenta correr para escapar.
Outro funcionário aparece nas imagens e se afasta do local durante o ataque. Ainda não havia confirmação sobre quantos dos três tiros atingiram o motorista.
Após ser baleado, o motorista recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Ele foi encaminhado a uma unidade da rede pública de saúde.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre a localização do suspeito. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.