Um motorista de ônibus, de 35 anos, foi baleado após ser atacado por um passageiro durante uma discussão. O homem foi atingido por pelo menos três disparos e precisou ser socorrido. O suspeito, de 51 anos, fugiu após o crime.

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O caso aconteceu no terminal rodoviário de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na noite de terça-feira (29). Segundo as informações iniciais, a tentativa de homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre os dois homens.