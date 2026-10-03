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VIOLÊNCIA

Passageiro atira contra motorista de ônibus após discussão

Por Da Redação | Planaltina de Goiás
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Passageiro atira contra motorista de ônibus após discussão
Passageiro atira contra motorista de ônibus após discussão

Um motorista de ônibus, de 35 anos, foi baleado após ser atacado por um passageiro durante uma discussão. O homem foi atingido por pelo menos três disparos e precisou ser socorrido. O suspeito, de 51 anos, fugiu após o crime.

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O caso aconteceu no terminal rodoviário de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na noite de terça-feira (29). Segundo as informações iniciais, a tentativa de homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre os dois homens.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação. No vídeo, o suspeito aparece usando uma camisa azul e boné branco. Ele se aproxima do motorista e efetua os disparos enquanto a vítima tenta correr para escapar.

Outro funcionário aparece nas imagens e se afasta do local durante o ataque. Ainda não havia confirmação sobre quantos dos três tiros atingiram o motorista.

Após ser baleado, o motorista recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Ele foi encaminhado a uma unidade da rede pública de saúde.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre a localização do suspeito. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.

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