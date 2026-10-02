Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após, segundo a Polícia Civil, tentar atropelar a ex-companheira três vezes durante uma discussão. A mulher ficou prensada contra o portão da residência e a cena foi registrada por vizinhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, na quinta-feira (1º). De acordo com a 8ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, o desentendimento estaria relacionado ao término do relacionamento entre o homem e a vítima, de 45 anos.