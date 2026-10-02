Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após, segundo a Polícia Civil, tentar atropelar a ex-companheira três vezes durante uma discussão. A mulher ficou prensada contra o portão da residência e a cena foi registrada por vizinhos.
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O caso ocorreu na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, na quinta-feira (1º). De acordo com a 8ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, o desentendimento estaria relacionado ao término do relacionamento entre o homem e a vítima, de 45 anos.
Segundo a investigação, o homem foi até a casa onde o casal morava para tentar pegar um carro utilizado pelos dois. A ex-companheira, porém, não permitiu a entrada dele no imóvel e permaneceu em frente ao portão para impedir a passagem.
Ainda conforme a Polícia Civil, o homem entrou na caminhonete e utilizou o veículo para pressionar a mulher contra o portão por três vezes, fazendo movimentos de marcha à ré.
Vizinhos intervieram
A situação terminou após a intervenção de vizinhos. Ao perceberem o que estava acontecendo, eles se aproximaram da caminhonete e pediram que o homem interrompesse a ação.
Após deixar o local, o suspeito seguiu para a casa do pai, em Planaltina de Goiás.
A Polícia Civil localizou o homem na tarde desta sexta-feira (2) e efetuou a prisão. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica.
A caminhonete utilizada na ocorrência também foi apreendida e deverá passar por exame pericial.
O homem permanece à disposição da Justiça. A investigação deverá reunir imagens e outros elementos para esclarecer a dinâmica da ocorrência.