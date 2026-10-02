Um corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (2) às margens do km 515 da BR-070, em um trecho conhecido como Rodovia dos Imigrantes. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, a vítima apresentava sinais de violência.

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A ocorrência foi registrada em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Conforme os primeiros relatos repassados às equipes, o corpo apresentava sinais que podem indicar espancamento, mutilação e tortura. As circunstâncias ainda serão investigadas.