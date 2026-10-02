Um corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (2) às margens do km 515 da BR-070, em um trecho conhecido como Rodovia dos Imigrantes. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, a vítima apresentava sinais de violência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Conforme os primeiros relatos repassados às equipes, o corpo apresentava sinais que podem indicar espancamento, mutilação e tortura. As circunstâncias ainda serão investigadas.
Populares relataram inicialmente que a vítima seria um homem e que estaria amarrada em frente a uma porteira, às margens da rodovia. A informação sobre o sexo da vítima, no entanto, ainda não havia sido confirmada oficialmente pelas equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.
Equipes da Polícia Federal foram acionadas e estiveram no local. Investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram mobilizados para acompanhar a ocorrência.
A área deverá ser preservada para o trabalho da perícia, que poderá ajudar a esclarecer a dinâmica da morte e identificar possíveis vestígios relacionados ao crime.
Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada. Também não há informações oficiais sobre quando ou onde os ferimentos foram provocados.
O caso será investigado pelas autoridades responsáveis, que deverão apurar a autoria e as circunstâncias da morte.