Um homem foi localizado sem vida dentro de um apartamento do Hotel Space Valley, na Avenida Dr. Nelson D’Ávila, região central de São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (2). A ocorrência foi classificada inicialmente como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.
A Polícia Militar foi acionada após o registro de um encontro de cadáver. Quando os policiais chegaram ao endereço, uma equipe de suporte avançado do Samu já estava no local e havia confirmado a morte.
Durante o atendimento, a médica responsável não teria constatado sinais externos aparentes de agressão. Apesar disso, uma quantidade de sangue foi encontrada próxima à boca da vítima, elemento que levou as autoridades a tratar o caso, neste primeiro momento, como suspeito.
Com a confirmação do óbito, o apartamento foi isolado para preservar possíveis vestígios até a chegada da perícia. Profissionais da Polícia Técnico-Científica realizaram os primeiros levantamentos no imóvel.
Uma perita criminal, um fotógrafo técnico e agentes da Polícia Civil também participaram dos trabalhos no hotel.
Até o momento, não há informação oficial sobre o que provocou a morte.