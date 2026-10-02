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MORTE

Homem é encontrado morto em hotel no centro de São José

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi encontrado morto em hotel de São José
Homem foi encontrado morto em hotel de São José

Um homem foi localizado sem vida dentro de um apartamento do Hotel Space Valley, na Avenida Dr. Nelson D’Ávila, região central de São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (2). A ocorrência foi classificada inicialmente como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada após o registro de um encontro de cadáver. Quando os policiais chegaram ao endereço, uma equipe de suporte avançado do Samu já estava no local e havia confirmado a morte.

Durante o atendimento, a médica responsável não teria constatado sinais externos aparentes de agressão. Apesar disso, uma quantidade de sangue foi encontrada próxima à boca da vítima, elemento que levou as autoridades a tratar o caso, neste primeiro momento, como suspeito.

Com a confirmação do óbito, o apartamento foi isolado para preservar possíveis vestígios até a chegada da perícia. Profissionais da Polícia Técnico-Científica realizaram os primeiros levantamentos no imóvel.

Uma perita criminal, um fotógrafo técnico e agentes da Polícia Civil também participaram dos trabalhos no hotel.

Até o momento, não há informação oficial sobre o que provocou a morte.

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