Um homem foi localizado sem vida dentro de um apartamento do Hotel Space Valley, na Avenida Dr. Nelson D’Ávila, região central de São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (2). A ocorrência foi classificada inicialmente como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada após o registro de um encontro de cadáver. Quando os policiais chegaram ao endereço, uma equipe de suporte avançado do Samu já estava no local e havia confirmado a morte.

Durante o atendimento, a médica responsável não teria constatado sinais externos aparentes de agressão. Apesar disso, uma quantidade de sangue foi encontrada próxima à boca da vítima, elemento que levou as autoridades a tratar o caso, neste primeiro momento, como suspeito.