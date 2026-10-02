A criança de 11 anos atingida por um disparo durante um assalto a uma farmácia já se recuperou e voltou a frequentar a escola. O menino foi ferido no pé por uma bala que ricocheteou durante a ação criminosa e, segundo a Polícia Civil, não teve ferimentos graves.

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O caso aconteceu em Cuiabá, no bairro Goiabeiras, na tarde de quinta-feira (1º). A informação sobre a recuperação da criança foi confirmada nesta sexta-feira (2) pelo delegado Hugo Abdon Lima, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).