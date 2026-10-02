A criança de 11 anos atingida por um disparo durante um assalto a uma farmácia já se recuperou e voltou a frequentar a escola. O menino foi ferido no pé por uma bala que ricocheteou durante a ação criminosa e, segundo a Polícia Civil, não teve ferimentos graves.
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O caso aconteceu em Cuiabá, no bairro Goiabeiras, na tarde de quinta-feira (1º). A informação sobre a recuperação da criança foi confirmada nesta sexta-feira (2) pelo delegado Hugo Abdon Lima, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).
“A criança teve um ferimento no pé, mas já está bem. Já voltou a frequentar a escola. Felizmente, nada grave”, afirmou o delegado ao RepórterMT.
Segundo a investigação, o disparo não teria sido direcionado à criança. Conforme a Polícia Civil, um dos criminosos efetuou um tiro durante o assalto e acabou atingindo o próprio dedo. A bala teria ricocheteado antes de atingir o pé do menino, que estava dentro do estabelecimento.
Criminosos queriam levar Mounjaro
O assalto ocorreu por volta das 17h em uma unidade da rede Drogasil. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos pretendiam roubar o estoque de Mounjaro, medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e também associado ao controle do peso.
Os suspeitos não conseguiram levar os medicamentos e fugiram após roubar dinheiro da farmácia. Durante as diligências, dois homens, de 20 e 37 anos, foram presos pela Derf.
Um deles é apontado como participante direto da invasão ao estabelecimento. O outro teria atuado como motorista para auxiliar na fuga.
Polícia apreende arma e dinheiro
Imagens das câmeras de segurança ajudaram os investigadores a identificar o veículo usado pelos criminosos. O carro foi localizado no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.
Dentro do veículo, os policiais encontraram R$ 660 em dinheiro e uma camisa que teria sido usada durante o assalto. Também foram apreendidos um revólver calibre .32, munições e um aparelho celular.
O segundo suspeito foi localizado posteriormente no bairro Construmat, também em Várzea Grande. Segundo a Polícia Civil, ele apresentava um ferimento no dedo causado por um disparo durante o roubo.
Os dois homens foram encaminhados à Derf e autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em relação ao estabelecimento comercial, e por tentativa de latrocínio em relação à criança atingida.
A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a participação de cada suspeito no crime.