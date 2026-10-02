Uma brasileira de 35 anos é suspeita de ter matado a própria filha, de 4 anos, e depois atirado contra si mesma poucas horas após uma decisão judicial sobre a guarda da criança nos Estados Unidos. A menina morreu no local, enquanto a mãe foi socorrida em estado grave e morreu no hospital no dia seguinte.

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O caso aconteceu em Houston, no Texas, na terça-feira (29). A criança foi identificada como Vivian Savella. Segundo a Polícia de Houston, Cibelle Savella foi encontrada ferida após os disparos e levada para atendimento médico, mas não resistiu.