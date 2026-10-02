Uma brasileira de 35 anos é suspeita de ter matado a própria filha, de 4 anos, e depois atirado contra si mesma poucas horas após uma decisão judicial sobre a guarda da criança nos Estados Unidos. A menina morreu no local, enquanto a mãe foi socorrida em estado grave e morreu no hospital no dia seguinte.
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O caso aconteceu em Houston, no Texas, na terça-feira (29). A criança foi identificada como Vivian Savella. Segundo a Polícia de Houston, Cibelle Savella foi encontrada ferida após os disparos e levada para atendimento médico, mas não resistiu.
Horas antes do crime, um juiz havia determinado que Vivian ficaria sob os cuidados principais do pai, Aaron Savella. A menina deveria ser entregue ao pai naquela noite, mas isso não chegou a acontecer.
O tenente Larry Crowson, da Polícia de Houston, afirmou à emissora ABC13 que houve uma audiência de guarda no mesmo dia e que a decisão não foi favorável à mãe. Segundo ele, Cibelle voltou para casa após a audiência e os disparos aconteceram posteriormente.
Decisão impôs restrições à mãe
Documentos judiciais citados pela imprensa americana apontam que a decisão colocou Vivian sob a guarda principal do pai e determinou que a mãe tivesse contato com a filha somente sob supervisão.
Entre as restrições mencionadas em reportagens sobre o processo está a determinação de que Cibelle não poderia falar em português com a filha sem a presença de um supervisor que compreendesse o idioma. A decisão também restringiu a participação da mãe em atividades escolares e outras questões relacionadas à criança.
A Justiça ainda teria determinado pagamentos relacionados à manutenção da filha e a despesas médicas. Os motivos que levaram à imposição dessas restrições não foram esclarecidos publicamente pelas autoridades.
Pai aguardava retorno da filha
Segundo os advogados de Aaron, ele aguardava o retorno de Vivian para casa na noite em que ocorreu o crime. Em comunicado divulgado pela família, os representantes afirmaram que o pai havia seguido as determinações judiciais e confiado no andamento do processo.
A família informou que Vivian era muito querida pelo pai e pelas pessoas próximas. Em declaração divulgada pelos advogados, os familiares disseram estar devastados pela morte da menina.
O atual marido de Cibelle e uma babá estavam na residência no momento dos disparos, segundo informações divulgadas pela imprensa local. Eles não foram apontados pelas autoridades como envolvidos no caso.
Disputa pela guarda se estendia desde a separação
Cibelle e Aaron estavam envolvidos em uma disputa judicial pela guarda de Vivian após o fim do relacionamento. O divórcio foi concluído em 2024, segundo informações divulgadas sobre o processo.
A investigação da Polícia de Houston continua para esclarecer as circunstâncias do crime. A menina morreu no local, enquanto Cibelle foi encaminhada ao hospital e teve a morte confirmada na quarta-feira (30).