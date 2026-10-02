A Polícia Militar encontrou o corpo de um homem boiando no Rio Ribeirão dos Meninos, também conhecido como Rio Lauro Gomes, na manhã desta sexta-feira (2). O cadáver foi localizado após funcionários do transporte coletivo relatarem ter visto um objeto semelhante a um corpo na água.
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A ocorrência foi registrada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, por volta das 8h40, na região do bairro Mauá. O rio também passa por Santo André e São Bernardo do Campo.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro quando receberam a denúncia. Ao chegarem ao local, constataram que o objeto visto pelos funcionários era, de fato, um cadáver.
A equipe permaneceu na área até a chegada da perícia técnica, que realizou os primeiros exames antes da remoção do corpo.
Moradores relatam possível briga às margens do rio
Durante o atendimento da ocorrência, moradores informaram aos policiais que uma briga entre duas pessoas em situação de rua teria acontecido na tarde de quinta-feira (1º), em Santo André, a cerca de dois quilômetros do ponto onde o corpo foi encontrado.
Segundo os relatos, uma das pessoas teria empurrado a outra na correnteza, provocando a queda no rio. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa que havia caído na água.
A Polícia Militar confirmou que houve chamados aos bombeiros e aos próprios policiais na noite de quinta-feira relacionados a uma pessoa que teria caído no rio. Ainda não há confirmação oficial de que o corpo encontrado nesta sexta seja da pessoa envolvida no episódio.
Perícia encontra ferimento na cabeça
Após a remoção do cadáver, a perícia constatou que não havia sinais de ferimentos provocados por arma de fogo ou objetos perfurantes.
O corpo apresentava, porém, sinais de defesa nas mãos e um ferimento na região da cabeça. Segundo o laudo pericial, não foi possível determinar se a lesão ocorreu antes da queda no rio ou depois, possivelmente após o corpo bater em algum obstáculo enquanto era levado pela correnteza.
Até o momento, a vítima não foi identificada.
A investigação deverá buscar esclarecer a identidade do homem e as circunstâncias que levaram à sua morte. Os relatos sobre a possível briga às margens do rio também devem ser considerados na apuração.