A Polícia Militar encontrou o corpo de um homem boiando no Rio Ribeirão dos Meninos, também conhecido como Rio Lauro Gomes, na manhã desta sexta-feira (2). O cadáver foi localizado após funcionários do transporte coletivo relatarem ter visto um objeto semelhante a um corpo na água.

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A ocorrência foi registrada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, por volta das 8h40, na região do bairro Mauá. O rio também passa por Santo André e São Bernardo do Campo.