Uma transmissão ao vivo terminou em susto na manhã desta sexta-feira (2) após uma repórter e um cinegrafista serem atropelados por uma caminhonete enquanto trabalhavam. Os dois profissionais faziam uma cobertura sobre os impactos das fortes chuvas quando foram atingidos pelo veículo.

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O acidente aconteceu em Monterrey, no México. A repórter Alma de la Rosa e o cinegrafista Cristo Morales, da emissora Gamavisión, estavam no local para registrar os efeitos da chuva quando foram surpreendidos pela caminhonete.