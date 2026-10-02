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ACIDENTE

VÍDEO: Repórter e cinegrafista são atropelados ao vivo

Por Da Redação | Monterrey, México
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Repórter e cinegrafista são atropelados ao vivo
Repórter e cinegrafista são atropelados ao vivo

Uma transmissão ao vivo terminou em susto na manhã desta sexta-feira (2) após uma repórter e um cinegrafista serem atropelados por uma caminhonete enquanto trabalhavam. Os dois profissionais faziam uma cobertura sobre os impactos das fortes chuvas quando foram atingidos pelo veículo.

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O acidente aconteceu em Monterrey, no México. A repórter Alma de la Rosa e o cinegrafista Cristo Morales, da emissora Gamavisión, estavam no local para registrar os efeitos da chuva quando foram surpreendidos pela caminhonete.

A equipe da Defesa Civil foi acionada e prestou os primeiros atendimentos aos profissionais ainda no local. Em seguida, os dois foram encaminhados a um hospital para avaliação médica.

Apesar do impacto, informações divulgadas pela imprensa local apontam que Alma de la Rosa e Cristo Morales não correm risco de morte. As circunstâncias do atropelamento não foram detalhadas.

O momento do acidente ocorreu durante a transmissão e chamou a atenção de quem acompanhava a cobertura. A equipe estava trabalhando justamente na região afetada pelas condições climáticas.

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