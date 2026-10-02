02 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Corregedoria apura tiro que matou Maria Eduarda durante assalto

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Corregedoria apura tiro que matou Maria Eduarda durante assalto
Corregedoria apura tiro que matou Maria Eduarda durante assalto

Corregedoria Geral da Polícia Civil investiga de qual arma partiu o disparo que matou Maria Eduarda Santana Nascimento, de 24 anos, durante uma tentativa de assalto. A jovem estava dentro do carro quando foi atingida na quinta-feira (1º), durante uma troca de tiros entre um policial civil e o suspeito do roubo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo, na altura do número 3.395. O suspeito também foi baleado e morreu. Os dois óbitos foram confirmados no Hospital do Campo Limpo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso é investigado por meio de um inquérito instaurado pela Corregedoria. A apuração aguarda os laudos periciais, que devem ajudar a esclarecer a origem do disparo que atingiu Maria Eduarda.

O policial civil que presenciou a tentativa de roubo consta como parte do inquérito, prestou depoimento e, segundo a SSP, continua trabalhando. A pasta informou que a investigação busca esclarecer integralmente a dinâmica da ocorrência.

Como ocorreu a tentativa de assalto

De acordo com o relato apresentado pelo policial, ele presenciou a tentativa de roubo e decidiu intervir. O agente afirmou que o suspeito estava armado e também efetuou disparos durante a ação.

O policial reagiu e atirou contra o homem. Durante a troca de tiros, Maria Eduarda, que estava no veículo abordado, foi atingida. Ela recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito também foi baleado e morreu após ser levado para atendimento. Equipes da Polícia Militar prestaram apoio à ocorrência.

Perícia deve esclarecer origem do disparo

A principal questão investigada pela Corregedoria é qual das armas utilizadas na ocorrência efetuou o tiro que matou Maria Eduarda. A análise balística e os demais exames periciais deverão ser considerados na investigação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem de capacete caído na via e um carro de cor vinho com marcas de tiros nos vidros. A dinâmica registrada pelas imagens também faz parte dos elementos que podem ajudar na reconstrução da ocorrência.

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa e equipes especializadas foram acionados para preservar as provas e auxiliar na investigação.

A SSP informou que a Corregedoria mantém a apuração e aguarda os resultados dos exames periciais antes de concluir a dinâmica dos disparos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários