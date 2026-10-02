A Corregedoria Geral da Polícia Civil investiga de qual arma partiu o disparo que matou Maria Eduarda Santana Nascimento, de 24 anos, durante uma tentativa de assalto. A jovem estava dentro do carro quando foi atingida na quinta-feira (1º), durante uma troca de tiros entre um policial civil e o suspeito do roubo.

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O caso aconteceu na Estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo, na altura do número 3.395. O suspeito também foi baleado e morreu. Os dois óbitos foram confirmados no Hospital do Campo Limpo.