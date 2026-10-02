O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou que Larissa de Souza Batista seja levada a júri popular pela acusação de tentativa de homicídio do namorado, Adenilson Ferreira Parente. Segundo a denúncia, ela teria colocado chumbinho em um copo de açaí entregue à vítima.
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O caso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em fevereiro deste ano. Larissa está presa desde 15 de abril na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu. A data do julgamento ainda não foi definida.
A defesa havia pedido a absolvição sumária ou a impronúncia da acusada, além do direito de responder ao processo em liberdade. Entre os argumentos apresentados estão a ausência de provas sobre a aquisição ou posse do veneno e o depoimento de Adenilson, que afirmou à Justiça não acreditar que a namorada tenha tentado envenená-lo.
Ao analisar os pedidos, a Justiça rejeitou os argumentos. Conforme a decisão, a defesa não apresentou uma explicação concreta para a presença da substância no alimento nem para os grânulos percebidos por Adenilson enquanto consumia o açaí.
Vítima foi internada após consumir açaí
Depois de ingerir o alimento, Adenilson passou mal e foi levado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Segundo o prontuário médico citado no processo, ele apresentou sonolência intensa, suor excessivo, salivação, dificuldade para respirar e alteração do nível de consciência.
O quadro evoluiu para uma queda grave na oxigenação do sangue, e o paciente precisou ser submetido à intubação orotraqueal. Segundo informações divulgadas anteriormente sobre o caso, Adenilson permaneceu internado e chegou a ficar cinco dias intubado.
Câmeras registraram momento antes da ingestão
Um dos elementos considerados no processo são imagens de câmeras de segurança. Segundo a acusação, os vídeos mostram Larissa saindo do veículo com um pequeno invólucro em uma das mãos e o copo de açaí na outra.
Ainda conforme a denúncia, ela teria colocado o conteúdo do invólucro no alimento, descartado a embalagem e mexido o açaí com uma colher antes de entrar na residência.
À polícia, Larissa afirmou que havia acrescentado leite condensado ao produto. A versão, porém, é contestada pela investigação. Uma funcionária do estabelecimento informou que os acompanhamentos eram colocados diretamente no copo e que eventuais adicionais eram entregues em recipientes lacrados, e não em sacos plásticos.
Perícia citada no processo identificou terbufós, princípio ativo associado ao chamado chumbinho, no alimento consumido por Adenilson. A investigação descartou que o produto tenha saído contaminado da loja.
Vítima disse não acreditar na acusação
Durante audiência realizada no processo, Adenilson defendeu Larissa e afirmou que não acredita que ela tenha colocado o veneno no açaí. Ele também declarou que não sabe como a substância foi parar no copo e disse não ter medo da namorada.
Apesar do posicionamento da vítima, o Ministério Público manteve a acusação e pediu que Larissa fosse submetida ao Tribunal do Júri.
Larissa responde por tentativa de homicídio qualificado. A acusação aponta o uso de veneno, dissimulação e recurso que teria dificultado a defesa da vítima como qualificadoras. Em caso de condenação, a pena prevista para o crime pode chegar a 30 anos de prisão.