O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou que Larissa de Souza Batista seja levada a júri popular pela acusação de tentativa de homicídio do namorado, Adenilson Ferreira Parente. Segundo a denúncia, ela teria colocado chumbinho em um copo de açaí entregue à vítima.

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O caso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em fevereiro deste ano. Larissa está presa desde 15 de abril na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu. A data do julgamento ainda não foi definida.