Um homem de 46 anos ficou ferido após ser agredido pelo próprio irmão, de 44, durante uma discussão dentro de uma residência. O caso aconteceu na quinta-feira (1º) e foi atendido pela Polícia Militar após uma denúncia feita pelo telefone 190.
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A ocorrência foi registrada em Colíder, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram ao endereço e encontraram os dois irmãos ainda envolvidos na discussão.
A vítima relatou aos policiais que o irmão havia chegado à residência pouco antes do início do desentendimento. Durante a briga, o suspeito teria pegado um pedaço de madeira e atingido o homem diversas vezes.
As agressões causaram ferimentos em diferentes partes do corpo da vítima. A Polícia Militar foi acionada e interveio na ocorrência. As circunstâncias que levaram ao início da discussão não foram informadas.