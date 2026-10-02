Um homem de 46 anos ficou ferido após ser agredido pelo próprio irmão, de 44, durante uma discussão dentro de uma residência. O caso aconteceu na quinta-feira (1º) e foi atendido pela Polícia Militar após uma denúncia feita pelo telefone 190.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em Colíder, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram ao endereço e encontraram os dois irmãos ainda envolvidos na discussão.