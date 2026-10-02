O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), publicou um vídeo nas redes sociais alertando usuários de "motos elétricas" e equipamentos autopropelidos sobre as regras de circulação na cidade.

A gravação foi feita na região do Cidade Jardim, na zona sul, após o prefeito avistar um desses veículos circulando pela via.

No vídeo, Farias destacou que as "motinhas elétricas" não precisam de emplacamento, mas estão sujeitas a regras específicas de circulação e podem ser apreendidas caso estejam em desacordo com a legislação.