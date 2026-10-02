02 de outubro de 2026
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André Azevedo conta como Leilane Neubarth chegou ao Paris-Dakar

Por Xandu Alves e Mayara Silva | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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André Azevedo na redação de OVALE
André Azevedo na redação de OVALE

André Azevedo decidiu encarar um novo desafio no Paris-Dakar ao trocar os carros e as motos pelos caminhões. Na 12ª participação na competição, o piloto estreou na categoria ao lado de um navegador tcheco, que também era engenheiro da fabricante Tatra, uma das potências do rali.

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A equipe ganhou ainda uma integrante inédita: a jornalista Leilane Neubarth, primeira mulher brasileira a competir no Paris-Dakar. O encontro aconteceu após uma palestra sobre o rali, quando Leilane contou a André que gostava de motos e trilhas e acabou sendo convidada para treinar com a equipe em Cabo Frio.

No treino, inicialmente pensado também para uma reportagem do “Bom Dia Brasil”, Leilane surpreendeu André pelo desempenho. Ao relembrar a experiência no quadro “Que História?”, do OVALE Cast, apresentado por Mayara Silva, o piloto define a jornalista como uma “guerreira”.

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