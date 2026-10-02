Cerca de 16,7 milhões de veículos devem circular pelas rodovias estaduais de São Paulo durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12).

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Para reforçar a segurança e o atendimento aos motoristas e romeiros, o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) inicia na segunda-feira (5) a Operação Nossa Senhora e Romaria 2026.