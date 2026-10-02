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RODOVIAS ESTADUAIS

DER-SP prevê 16,7 milhões de veículos no feriado de Aparecida

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/DER-SP
Viaturas do DER-SP e da PRF no Santuário Nacional de Aparecida
Viaturas do DER-SP e da PRF no Santuário Nacional de Aparecida

Cerca de 16,7 milhões de veículos devem circular pelas rodovias estaduais de São Paulo durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12).

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Para reforçar a segurança e o atendimento aos motoristas e romeiros, o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) inicia na segunda-feira (5) a Operação Nossa Senhora e Romaria 2026.

A operação contará com mais de 1.400 colaboradores e 315 veículos distribuídos pelas rodovias não concedidas administradas pelo Estado. Ao todo, o DER-SP é responsável por cerca de 12 mil quilômetros de estradas.

O movimento deve ser maior nas rodovias que dão acesso a Aparecida, um dos principais destinos de peregrinos durante o feriado. Segundo o departamento, as oito estradas de acesso ao município devem receber mais de 630 mil veículos ao longo do período.

Estão incluídas na operação as rodovias Oswaldo Barbosa Guisardi (SP-046), Monteiro Lobato (SP-050), Vereador Julio da Silva (SP-042), Hamilton Vieira Mendes (SP-052), Deputado Nesralla Rubez (SP-058), Amador Bueno da Veiga (SP-062), Caio Gomes Figueiredo (SP-132) e Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123).

Reforço no Litoral Norte

O DER-SP também prevê aumento na circulação de veículos nas rodovias que levam ao Litoral Norte de São Paulo. As equipes terão reforço nas rodovias Oswaldo Cruz (SP-125) e Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-055), a Rio-Santos.

A operação terá ações de monitoramento das condições de tráfego, reforço da sinalização, organização dos acessos e posicionamento estratégico de viaturas e equipes nos pontos considerados de maior movimentação.

O diretor de Operações Viárias do DER-SP, Ricardo Miguel Fernandes do Nascimento, orienta os motoristas a fazerem a manutenção preventiva dos veículos antes da viagem e a respeitarem as regras de trânsito.

“Nosso objetivo é assegurar que uma das mais tradicionais manifestações de fé do país ocorra de forma segura, organizada e acolhedora”, afirmou.

Apoio aos romeiros em Aparecida

Em Aparecida, o DER-SP manterá uma base de apoio aos peregrinos dentro da Catedral Basílica. A equipe de educação para o trânsito vai orientar os romeiros, distribuir água e prestar atendimento durante o trajeto da procissão até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

O departamento também fará o acompanhamento operacional do comboio responsável pelo transporte da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

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