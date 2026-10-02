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MORTE

Procuradora de Caçapava morre; Prefeitura divulga nota de pesar

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Dra Miriam morreu em Caçapava
Dra Miriam morreu em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava comunicou, nesta sexta-feira (2), a morte da advogada e procuradora municipal Miriam. A informação foi divulgada por meio das redes sociais oficiais do município.

Na publicação, a administração municipal lamentou a perda e destacou a atuação da profissional no serviço público.

“Que a sua dedicação e inestimável contribuição ao serviço público fiquem para sempre na nossa memória”, diz trecho da mensagem publicada pela Prefeitura.

O município também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da procuradora.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte, idade da procuradora ou detalhes sobre velório e sepultamento.

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