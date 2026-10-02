A Prefeitura de Caçapava comunicou, nesta sexta-feira (2), a morte da advogada e procuradora municipal Miriam. A informação foi divulgada por meio das redes sociais oficiais do município.

Na publicação, a administração municipal lamentou a perda e destacou a atuação da profissional no serviço público.

“Que a sua dedicação e inestimável contribuição ao serviço público fiquem para sempre na nossa memória”, diz trecho da mensagem publicada pela Prefeitura.