Os empresários e vereadores são as ocupações mais comuns entre os 152 candidatos registrados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no Vale do Paraíba para as eleições de 2026, com 19 representantes cada.
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A análise dos dados dos candidatos mostra ainda a presença de 17 advogados, sete professores e seis engenheiros entre as ocupações mais frequentes. O perfil predominante nas três primeiras categorias é masculino, branco e com ensino superior completo.
A relação inclui ainda comerciantes, policiais militares, militares, servidores públicos, médicos, pedagogos, jornalistas, estudantes, aposentados e profissionais de outras áreas.
No geral, o levantamento mostra uma lista diversificada de profissões, com 48 ocupações diferentes declaradas ao TSE.
Empresários
Entre os empresários, 19 candidatos aparecem na base. São 16 homens e três mulheres, com idade média de 49,2 anos. Dezessete se declararam brancos e dois, pretos. Em relação à formação, 12 têm ensino superior completo, três ensino médio completo, três superior incompleto e um ensino fundamental completo.
O grupo também é majoritariamente casado: são 11 candidatos nessa condição, cinco divorciados e três solteiros. Em relação ao patrimônio, 14 empresários informaram valores de bens, que somam cerca de R$ 30,9 milhões. Outros cinco declararam não ter bens.
Vereadores
Também com 19 candidatos, a ocupação de vereador apresenta 13 homens e seis mulheres. A idade média é de 47,9 anos, com candidatos entre 29 e 62 anos.
A maioria, 15, declarou-se branca. Há ainda três pardos e um indígena. O ensino superior completo aparece como formação de 14 candidatos, enquanto três concluíram o ensino médio, um tem superior incompleto e outro possui ensino médio incompleto.
Entre os vereadores, 12 são casados, cinco solteiros, um viúvo e um divorciado. Dezoito candidatos informaram patrimônio, que, somado, chega a aproximadamente R$ 5,4 milhões. Um declarou não possuir bens.
Advogados
A terceira ocupação mais frequente é a de advogado, com 17 candidatos. O grupo reúne 12 homens e cinco mulheres, com idade média de 48,6 anos. Dezesseis candidatos se declararam brancos e um, pardo.
Todos os 17 advogados registrados na base têm ensino superior completo, segundo os dados analisados. Nove são casados, quatro divorciados e quatro solteiros.
Quatorze candidatos informaram valores de patrimônio, que somam aproximadamente R$ 9,1 milhões. Outros três declararam não possuir bens.
Depois de empresários, vereadores e advogados, as ocupações mais comuns são professor, com sete candidatos, e engenheiro, com seis.
Candidatos
Dos 152 candidatos ligados à RMVale, 79 disputam para deputado estadual, 70 para deputado federal, dois para o Senado e um para vice-governador de São Paulo.
O perfil dos concorrentes mostra uma maioria masculina, predominância de candidatos brancos e forte presença de pessoas com ensino superior completo. Outro dado que chama a atenção é a experiência eleitoral: 119 dos 152 candidatos, ou 78,3%, já disputaram pelo menos uma eleição.
A idade também concentra o grupo em uma faixa específica. Quase dois terços dos candidatos têm entre 40 e 59 anos, com 96 nomes nessa faixa etária. O levantamento aponta ainda 48 ocupações diferentes e patrimônio declarado que, somado, chega a R$ 92,9 milhões entre os candidatos que informaram possuir bens.
Maioria é homem
Dos 152 candidatos da RMVale, 96 são homens e 56 são mulheres. Eles representam, respectivamente, 63,2% e 36,8% da lista.
A predominância masculina também aparece entre os candidatos com maior patrimônio. Dos 24 nomes que declararam mais de R$ 1 milhão em bens, 18 são homens e seis são mulheres.
Na declaração de cor ou raça, 124 candidatos se identificaram como brancos, o equivalente a 81,6% do total. Outros 17 se declararam pardos, oito pretos, dois amarelos e um indígena.
Entre os candidatos com patrimônio acima de R$ 1 milhão, 22 são brancos, um é preto e um é amarelo.
Formação
A formação acadêmica é outro ponto de concentração. Dos 152 candidatos, 109 têm ensino superior completo, o equivalente a 71,7% do total.
Outros 17 declararam ensino superior incompleto. A lista ainda tem 19 candidatos com ensino médio completo, quatro com ensino fundamental completo, dois com ensino fundamental incompleto e um com ensino médio incompleto.
Na prática, mais de sete em cada dez candidatos da RMVale já concluíram uma graduação.
Faixa etária
A idade média dos 152 candidatos é de 49 anos. O mais jovem tem 26 anos e o mais velho, 78.
A maior concentração está entre 40 e 49 anos, com 50 candidatos. Outros 46 estão na faixa de 50 a 59 anos.
Somadas, as duas faixas representam 96 candidatos, ou 63,2% do total.
O levantamento registra ainda 25 candidatos entre 30 e 39 anos, 20 entre 60 e 69, seis com 70 anos ou mais e cinco com até 29 anos.
Experiência eleitoral
Apesar da presença de estreantes, a maior parte dos candidatos da RMVale já passou pelas urnas.
Dos 152 nomes, 33 nunca disputaram uma eleição. O grupo representa 21,7% da lista.
Outros 30 candidatos já participaram de duas eleições, enquanto 28 disputaram uma vez. Há ainda 21 nomes com três eleições anteriores e 18 com quatro.
Seis candidatos têm cinco eleições anteriores no histórico, oito aparecem com seis disputas e seis com sete. Dois candidatos já participaram de nove eleições.
No conjunto, 119 dos 152 candidatos já disputaram pelo menos uma eleição, o equivalente a 78,3%. A média é de 2,4 eleições anteriores por candidato.
Estado civil
O estado civil mais comum entre os candidatos é o de casado, com 84 registros, ou 55,3% do total.
A lista tem ainda 38 solteiros, 24 divorciados, três separados e três viúvos.
Patrimônio
Os 152 candidatos declararam, juntos, R$ 92.926.548,32 em bens à Justiça Eleitoral.
Quarenta e dois candidatos informaram não possuir patrimônio a declarar. Na outra ponta, 24 nomes declararam bens superiores a R$ 1 milhão.
O maior patrimônio declarado é o de Antonio Carlos da Silva, empresário, com R$ 14,52 milhões. Ele tem 69 anos e se declarou branco.
Na sequência aparecem Dr. Rodrigo Salomon, médico, com R$ 6,34 milhões; Marcus Soliva, empresário, com R$ 4,64 milhões; e Dr. Elton, deputado e médico, com R$ 3,57 milhões.
Candidatos com mais de R$ 1 milhão
Entre os 24 candidatos que declararam patrimônio superior a R$ 1 milhão, empresários formam o principal grupo, com sete nomes.
Também aparecem três advogados, dois professores e dois deputados. A relação inclui ainda engenheiro, médico, psicólogo, diretor de empresas, policial civil, servidor público federal e físico, entre outras profissões.
Nesse grupo, 18 são homens e seis são mulheres. Vinte e dois se declararam brancos, um preto e um amarelo.
As idades variam de 33 a 78 anos, com média de aproximadamente 52 anos.