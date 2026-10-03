Os empresários e vereadores são as ocupações mais comuns entre os 152 candidatos registrados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no Vale do Paraíba para as eleições de 2026, com 19 representantes cada.

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A análise dos dados dos candidatos mostra ainda a presença de 17 advogados, sete professores e seis engenheiros entre as ocupações mais frequentes. O perfil predominante nas três primeiras categorias é masculino, branco e com ensino superior completo.