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ACIDENTES

Cruzamento na Andrômeda tem dois acidentes no mesmo dia em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na Andrômeda
Acidente na Andrômeda

O cruzamento da Avenida Andrômeda com a rua Pedro Tursi, no Jardim Satélite, em São José dos Campos, registrou dois acidentes nesta sexta-feira (2), em um intervalo de poucas horas.

A ocorrência mais recente aconteceu por volta das 16h e envolveu dois veículos. Não houve registro de feridos. Agentes da Mobilidade Urbana foram acionados para atender a ocorrência e orientar os motoristas durante o atendimento.

O mesmo ponto já havia sido cenário de outro acidente durante a madrugada. Por volta das 5h30, um carro atingiu um poste onde está instalada uma câmera do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Com o impacto, o semáforo do cruzamento também foi danificado.

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