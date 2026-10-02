O cruzamento da Avenida Andrômeda com a rua Pedro Tursi, no Jardim Satélite, em São José dos Campos, registrou dois acidentes nesta sexta-feira (2), em um intervalo de poucas horas.

A ocorrência mais recente aconteceu por volta das 16h e envolveu dois veículos. Não houve registro de feridos. Agentes da Mobilidade Urbana foram acionados para atender a ocorrência e orientar os motoristas durante o atendimento.

O mesmo ponto já havia sido cenário de outro acidente durante a madrugada. Por volta das 5h30, um carro atingiu um poste onde está instalada uma câmera do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Com o impacto, o semáforo do cruzamento também foi danificado.