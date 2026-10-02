Uma tragédia familiar chocou a cidade de Houston, no estado do Texas (EUA).

A brasileira Cibelle Kubala, de 35 anos, tirou a vida de sua filha Vivian, de apenas 4 anos, e cometeu suicídio em seguida. O crime ocorreu horas depois de uma audiência judicial que concedeu a guarda da criança ao pai, o norte-americano Aaron Savella.

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