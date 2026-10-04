As eleições de 2026 reúnem 152 candidatos ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), segundo levantamento feito com base nas informações declaradas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O grupo é formado por 79 candidatos a deputado estadual, 70 a deputado federal, dois ao Senado e um a vice-governador de São Paulo.

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O perfil dos concorrentes mostra uma maioria masculina, predominância de candidatos brancos e forte presença de pessoas com ensino superior completo. Outro dado que chama a atenção é a experiência eleitoral: 119 dos 152 candidatos, ou 78,3%, já disputaram pelo menos uma eleição.