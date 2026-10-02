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MORTES

Quem matou casal em SJC? Veja o que se sabe sobre o crime

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Rua onde ocorreu o crime
Rua onde ocorreu o crime

A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido na Vila Guarani, em São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (2).

Uma mulher de 36 anos e um homem ainda não identificado foram encontrados mortos a tiros dentro de um imóvel.

As vítimas foram localizadas em um imóvel na rua Balbino Gonçalves, na Vila Guarani. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a um local de crime.

Quem são as vítimas?

A mulher foi identificada como Michelle Moura de Paula, de 36 anos. O reconhecimento foi feito por um ex-companheiro, que compareceu ao local e apresentou os documentos da vítima. Já o homem ainda não havia sido identificado até a emissão do boletim de ocorrência.

De acordo com uma análise inicial feita por investigadores no local, o homem apresentava dois ferimentos provocados por disparos na cabeça.

Michelle teria sido atingida por um tiro.

Até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado. O boletim foi registrado como homicídio de autoria desconhecida.

O boletim de ocorrência não aponta, até este momento, qual teria sido a motivação para o duplo homicídio.

A área foi preservada para os trabalhos da perícia. Investigadores do 2º DP (Distrito Policial) de São José também estiveram no endereço para os primeiros levantamentos.

O caso seguirá sob investigação para esclarecer a identidade da segunda vítima, a dinâmica do crime, a motivação e quem são os responsáveis pelas mortes.

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