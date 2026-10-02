A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido na Vila Guarani, em São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (2).

Uma mulher de 36 anos e um homem ainda não identificado foram encontrados mortos a tiros dentro de um imóvel.

As vítimas foram localizadas em um imóvel na rua Balbino Gonçalves, na Vila Guarani. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a um local de crime.

Quem são as vítimas?