A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido na Vila Guarani, em São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (2).
Uma mulher de 36 anos e um homem ainda não identificado foram encontrados mortos a tiros dentro de um imóvel.
As vítimas foram localizadas em um imóvel na rua Balbino Gonçalves, na Vila Guarani. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a um local de crime.
Quem são as vítimas?
A mulher foi identificada como Michelle Moura de Paula, de 36 anos. O reconhecimento foi feito por um ex-companheiro, que compareceu ao local e apresentou os documentos da vítima. Já o homem ainda não havia sido identificado até a emissão do boletim de ocorrência.
De acordo com uma análise inicial feita por investigadores no local, o homem apresentava dois ferimentos provocados por disparos na cabeça.
Michelle teria sido atingida por um tiro.
Até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado. O boletim foi registrado como homicídio de autoria desconhecida.
O boletim de ocorrência não aponta, até este momento, qual teria sido a motivação para o duplo homicídio.
A área foi preservada para os trabalhos da perícia. Investigadores do 2º DP (Distrito Policial) de São José também estiveram no endereço para os primeiros levantamentos.
O caso seguirá sob investigação para esclarecer a identidade da segunda vítima, a dinâmica do crime, a motivação e quem são os responsáveis pelas mortes.