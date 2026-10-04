São José dos Campos, Taubaté e Jacareí concentram os maiores eleitorados da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) nas eleições de 2026. Juntas com Pindamonhangaba e Caraguatatuba, as cinco cidades reúnem 1.174.524 eleitores, o equivalente a 61% de todo o eleitorado da região.
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Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a RMVale tem 1.926.569 eleitores aptos a votar neste ano. O número representa crescimento de 0,41% em relação a 2024, quando 1,91 milhão de pessoas estavam aptas a participar das eleições.
São José dos Campos aparece com ampla vantagem na liderança. O município tem 539.147 eleitores, sendo 285.431 mulheres (53%) e 253.716 homens (47%). O eleitorado joseense representa cerca de 28% de todos os eleitores da RMVale.
Na segunda posição está Taubaté, com 239.475 eleitores. São 128.026 mulheres (53%) e 111.299 homens (46%). O município concentra cerca de 12,4% do eleitorado regional.
Jacareí ocupa o terceiro lugar, com 171.293 eleitores aptos. A cidade tem 90.662 mulheres (53%) e 80.617 homens (47%).
Pindamonhangaba aparece na quarta posição, com 119.023 eleitores. Do total, 62.746 são mulheres (53%) e 56.277 são homens (47%).
Fechando o grupo dos cinco maiores colégios eleitorais da RMVale está Caraguatatuba, no Litoral Norte, com 105.586 eleitores. São 55.711 mulheres (53%) e 49.871 homens (47%).
Na prática, aproximadamente seis em cada dez eleitores da RMVale estão cadastrados em apenas cinco municípios. Os outros 34 municípios da região reúnem os 39% restantes.
O peso eleitoral de São José dos Campos é especialmente significativo. Sozinha, a cidade possui mais eleitores do que a soma de diversos municípios menores da região e representa quase três em cada dez votantes da RMVale.
Mulheres são maioria
O cadastro eleitoral também revela uma maioria feminina na região. Dos 1.926.569 eleitores aptos, 1.014.472 são mulheres, o equivalente a 52,66% do total.
Os homens somam 911.904 eleitores, correspondendo a 47,33%. A diferença entre os dois grupos é de aproximadamente 102,5 mil eleitoras.
A predominância feminina também aparece nos cinco maiores colégios eleitorais da RMVale, onde as mulheres representam cerca de 53% dos eleitores.
Voto obrigatório
Do total de eleitores registrados na região, 1.700.315 estão na faixa em que o voto é obrigatório. Esse grupo representa 88,26% do eleitorado da RMVale.
Outros 226.254 eleitores têm voto facultativo, o equivalente a 11,74% do total.
Os dados mostram ainda a dimensão do eleitorado em relação à população regional. A estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta 2.609.132 habitantes na RMVale em 2026.
Com 1.926.569 eleitores aptos, o cadastro eleitoral corresponde a 73,84% da população estimada da região. A comparação, porém, não significa que todos os moradores possam votar, já que a população inclui crianças e pessoas que não possuem obrigatoriedade ou direito ao voto.
Mesmo assim, o número ajuda a dimensionar a importância eleitoral da RMVale para as eleições de 2026, especialmente nos cinco municípios que concentram a maior parcela dos eleitores.