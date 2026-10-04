São José dos Campos, Taubaté e Jacareí concentram os maiores eleitorados da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) nas eleições de 2026. Juntas com Pindamonhangaba e Caraguatatuba, as cinco cidades reúnem 1.174.524 eleitores, o equivalente a 61% de todo o eleitorado da região.

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Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a RMVale tem 1.926.569 eleitores aptos a votar neste ano. O número representa crescimento de 0,41% em relação a 2024, quando 1,91 milhão de pessoas estavam aptas a participar das eleições.