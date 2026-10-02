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CRIME

Três caminhões são furtados de canteiro de obras em Caçapava

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Caminhões foram furtados
Caminhões foram furtados

Três caminhões foram furtados de um canteiro de obras localizado na Estrada Municipal Capitão Oscar Francisco de Sales, no bairro Roseirinha, em Caçapava, durante a madrugada desta sexta-feira (2). O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

Segundo o boletim de ocorrência, um encarregado da empresa chegou ao local por volta das 6h20 e percebeu que diversos veículos, equipamentos e materiais haviam sido levados.

Entre os veículos furtados estão três caminhões Volkswagen, todos de cor branca. De acordo com o registro policial, os veículos pertencem às empresas Construtora Kamilos Ltda. e SZO Empreendimentos Ltda. Até o momento da elaboração do boletim, nenhum deles havia sido recuperado.

Os criminosos também arrombaram um contêiner utilizado para guardar ferramentas, equipamentos e documentos da obra. Foram levados um notebook, uma caixa com diversas ferramentas, um compactador de solo manual e a bateria de um automóvel utilizado na operação.

Ainda conforme o BO, as chaves dos caminhões furtados foram encontradas no próprio canteiro. A suspeita é de que os veículos tenham sido ligados diretamente pelos autores.

Um quarto caminhão também foi alvo da ação, mas não chegou a ser levado. O painel do veículo foi desmontado e danificado. Segundo o relato feito à polícia, existe a possibilidade de que os criminosos estivessem tentando localizar ou retirar algum sistema de rastreamento.

Vigilante havia deixado posto

À Polícia Civil, o representante da empresa informou que o vigilante que trabalhava durante a madrugada teria se ausentado temporariamente para buscar uma refeição. Segundo o relato registrado no boletim, ele retornou posteriormente e não teria percebido nenhuma anormalidade.

O encarregado afirmou à polícia ter considerado a dinâmica da ocorrência incomum, principalmente pela movimentação necessária para retirar três caminhões do local, além do arrombamento e dos danos provocados durante a ação.

A testemunha que trabalhava como vigilante foi identificada e ouvida formalmente pela Polícia Civil. O boletim informa ainda que a empresa responsável pela segurança terceirizada faz revezamento frequente de funcionários no local.

A perícia direta no canteiro ficou prejudicada porque reparos já haviam sido realizados antes do trabalho pericial.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava como furto de veículo e encaminhado para investigação.

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