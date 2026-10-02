Três caminhões foram furtados de um canteiro de obras localizado na Estrada Municipal Capitão Oscar Francisco de Sales, no bairro Roseirinha, em Caçapava, durante a madrugada desta sexta-feira (2). O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.
Segundo o boletim de ocorrência, um encarregado da empresa chegou ao local por volta das 6h20 e percebeu que diversos veículos, equipamentos e materiais haviam sido levados.
Entre os veículos furtados estão três caminhões Volkswagen, todos de cor branca. De acordo com o registro policial, os veículos pertencem às empresas Construtora Kamilos Ltda. e SZO Empreendimentos Ltda. Até o momento da elaboração do boletim, nenhum deles havia sido recuperado.
Os criminosos também arrombaram um contêiner utilizado para guardar ferramentas, equipamentos e documentos da obra. Foram levados um notebook, uma caixa com diversas ferramentas, um compactador de solo manual e a bateria de um automóvel utilizado na operação.
Ainda conforme o BO, as chaves dos caminhões furtados foram encontradas no próprio canteiro. A suspeita é de que os veículos tenham sido ligados diretamente pelos autores.
Um quarto caminhão também foi alvo da ação, mas não chegou a ser levado. O painel do veículo foi desmontado e danificado. Segundo o relato feito à polícia, existe a possibilidade de que os criminosos estivessem tentando localizar ou retirar algum sistema de rastreamento.
Vigilante havia deixado posto
À Polícia Civil, o representante da empresa informou que o vigilante que trabalhava durante a madrugada teria se ausentado temporariamente para buscar uma refeição. Segundo o relato registrado no boletim, ele retornou posteriormente e não teria percebido nenhuma anormalidade.
O encarregado afirmou à polícia ter considerado a dinâmica da ocorrência incomum, principalmente pela movimentação necessária para retirar três caminhões do local, além do arrombamento e dos danos provocados durante a ação.
A testemunha que trabalhava como vigilante foi identificada e ouvida formalmente pela Polícia Civil. O boletim informa ainda que a empresa responsável pela segurança terceirizada faz revezamento frequente de funcionários no local.
A perícia direta no canteiro ficou prejudicada porque reparos já haviam sido realizados antes do trabalho pericial.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava como furto de veículo e encaminhado para investigação.