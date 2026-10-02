Três caminhões foram furtados de um canteiro de obras localizado na Estrada Municipal Capitão Oscar Francisco de Sales, no bairro Roseirinha, em Caçapava, durante a madrugada desta sexta-feira (2). O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

Segundo o boletim de ocorrência, um encarregado da empresa chegou ao local por volta das 6h20 e percebeu que diversos veículos, equipamentos e materiais haviam sido levados.

Entre os veículos furtados estão três caminhões Volkswagen, todos de cor branca. De acordo com o registro policial, os veículos pertencem às empresas Construtora Kamilos Ltda. e SZO Empreendimentos Ltda. Até o momento da elaboração do boletim, nenhum deles havia sido recuperado.