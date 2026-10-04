Nas eleições gerais de 2022, os eleitores da RMVale deram a maior parte dos seus votos a candidatos sem ligação com a região e que podem ser considerados ‘forasteiros’, em detrimento dos postulantes ligados ao Vale do Paraíba.

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Naquele ano, 1,96 milhão de eleitores estavam aptos a votar na região, que contava com 91 candidatos a deputado estadual e 68 a deputado federal. Em 2026, são 79 postulantes a deputado estadual e 70 a federal.