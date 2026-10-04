Nas eleições gerais de 2022, os eleitores da RMVale deram a maior parte dos seus votos a candidatos sem ligação com a região e que podem ser considerados ‘forasteiros’, em detrimento dos postulantes ligados ao Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Naquele ano, 1,96 milhão de eleitores estavam aptos a votar na região, que contava com 91 candidatos a deputado estadual e 68 a deputado federal. Em 2026, são 79 postulantes a deputado estadual e 70 a federal.
Dos 68 candidatos da região que tentaram uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022, apenas Milton Vieira (Republicanos) conseguiu se reeleger, com 98,5 mil votos.
Com residência em São José dos Campos, embora com atuação mais fora do que dentro da região, Vieira obteve a maior votação para candidato federal entre os postulantes da RMVale.
O segundo mais votado foi o também deputado federal Eduardo Cury (na época no PSDB), que teve 92,2 mil votos e não conseguiu a reeleição.
Tirando esses ‘campeões’ locais, os eleitores preferiram votar em nomes conhecidos da vida pública nacional, mas sem ligação com a RMVale. A soma dos votos levou em conta o desempenho dos candidatos nas 10 maiores cidades da região.
Forasteiros mais votados
A ‘forasteira’ mais votada na RMVale foi a deputada federal Carla Zambelli (PL), que obteve mais de 50 mil votos nestes 10 municípios, sendo 20,1 mil votos apenas em São José dos Campos.
Eduardo Bolsonaro (PL) conseguiu 47,6 mil votos e foi o segundo ‘forasteiro’ com maior aprovação no Vale. O terceiro foi o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL), com 31,3 mil.
Deputado federal mais votado em São Paulo, Guilherme Boulos levou 30,4 mil votos nas 10 maiores cidades do Vale, com 11,5 mil somente em São José.
No geral, de 1,06 milhão de votos dados no Vale para candidatos a deputado federal da região, apenas 364,4 mil foram para postulantes locais – 34% do total. A maioria dos votos (65,8%) foi para candidatos de fora.
Na disputa para deputado estadual, os candidatos do Vale foram um pouco melhor e receberam 51% do total de votos, com 48,8% para os forasteiros – 542,9 mil votos para postulantes da região entre 1,06 milhão de votos.
Na época no PP, Letícia Aguiar recebeu 68.556 votos (0,29% dos válidos) e se elegeu como deputada estadual. O mesmo ocorreu com Dr. Elton (competindo pelo PSC), com 46.042 votos e 0,20% dos válidos.