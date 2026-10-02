CLARICE SCAPOCIN

Idade: 85 anos

Data de falecimento: 01/10/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, São José dos Campos — 03/10/2026, às 13h30

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EXALTINA ALVES DE MORAIS

Idade: 93 anos

Data de falecimento: 02/10/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, São José dos Campos — 03/10/2026, às 9h30