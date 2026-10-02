CLARICE SCAPOCIN
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, São José dos Campos — 03/10/2026, às 13h30
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EXALTINA ALVES DE MORAIS
Idade: 93 anos
Data de falecimento: 02/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, São José dos Campos — 03/10/2026, às 9h30
MARIA DA GLÓRIA CRUZ RIBEIRO
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 02/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, São José dos Campos — 03/10/2026, às 9h
KAUAN REIS DOS SANTOS MARTINS CUSTÓDIO
Idade: 22 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Urbam, sala 3 — 02/10/2026, das 9h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos — 02/10/2026, às 16h
CARMOSINA SOUZA DA SILVA
Idade: 62 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, São José dos Campos — 02/10/2026, às 15h30
VERA LUCIA TEIXEIRA
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 02/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos — 02/10/2026, às 15h
RONALDO LUIZ DA CRUZ
Idade: 61 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, São José dos Campos — 02/10/2026, às 15h
PEDRO TOMAZ
Idade: 67 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Urbam, sala 4 — 02/10/2026, das 6h às 13h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, São José dos Campos — 02/10/2026, às 13h30
CATHARINA FERREIRA DOS SANTOS BARION
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos — 02/10/2026, às 11h
CATARINA HONORIO TEIXEIRA
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, São José dos Campos — 02/10/2026, às 11h
PEDRO TEIXEIRA DE CASTRO — DESPOJOS
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 22/06/2023
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, São José dos Campos — 02/10/2026, às 11h
CREUZA DOMINGUES FAGUNDES
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Turvolândia (MG) — 02/10/2026, às 10h
FRANCISCO TRAJANO GABRIEL
Idade: 36 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos — 02/10/2026, às 10h
MAURICIO PEREIRA DE SANTANA
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Urbam, sala 2 — 01/10/2026, das 21h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana, São José dos Campos — 02/10/2026, às 10h
VICTOR DA ASCENÇAO
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Urbam, sala 6 — 01/10/2026, das 15h às 8h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana, São José dos Campos — 02/10/2026, às 8h30