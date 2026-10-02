O tempo deve mudar no Vale do Paraíba e Litoral Norte a partir deste fim de semana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o aumento da nebulosidade e a possibilidade de pancadas de chuva, com maior atenção para domingo (4), segunda (5) e terça (6).

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No sábado (3), a previsão indica pancadas de chuva principalmente durante a tarde e em áreas do interior paulista. Segundo a Defesa Civil, não há, neste momento, indicação de condições para tempestades severas.