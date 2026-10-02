O tempo deve mudar no Vale do Paraíba e Litoral Norte a partir deste fim de semana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o aumento da nebulosidade e a possibilidade de pancadas de chuva, com maior atenção para domingo (4), segunda (5) e terça (6).
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No sábado (3), a previsão indica pancadas de chuva principalmente durante a tarde e em áreas do interior paulista. Segundo a Defesa Civil, não há, neste momento, indicação de condições para tempestades severas.
A situação deve mudar no domingo, com a passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo. A instabilidade poderá provocar pancadas de chuva desde as primeiras horas da manhã. Em alguns pontos, a chuva pode ser forte, acompanhada de raios e rajadas de vento.
A ocorrência, no entanto, deve ser localizada. Por isso, a Defesa Civil recomenda que moradores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte acompanhem as atualizações da previsão e os alertas emitidos ao longo do fim de semana.
Chuva ganha força
A partir de segunda-feira, a atuação de um sistema meteorológico sobre São Paulo deve manter o tempo instável. A previsão aponta possibilidade de chuva mais persistente, que pode variar de intensidade moderada a forte em alguns momentos, acompanhada de raios e rajadas de vento.
Os maiores acumulados de chuva são esperados principalmente nas áreas próximas à divisa de São Paulo com o Paraná, sobretudo entre segunda e terça-feira.
A persistência da chuva nessas regiões pode aumentar o risco de alagamentos, enxurradas, elevação de rios e córregos e quedas de árvores, principalmente em áreas mais vulneráveis.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a orientação é manter atenção às mudanças na previsão, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa.
Defesa Civil orienta moradores
Durante tempestades, a recomendação é evitar locais sujeitos a alagamentos e não permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas ou áreas abertas quando houver ocorrência de raios.
A Defesa Civil também orienta a população a acompanhar os canais oficiais de informação e os alertas meteorológicos.
Para receber avisos diretamente no celular, é possível cadastrar o CEP de interesse pelo sistema de alertas da Defesa Civil. Basta enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199, informando o CEP da localidade.