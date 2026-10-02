A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos prendeu dois homens, de 18 e 59 anos, suspeitos de furtar cabos elétricos avaliados em cerca de R$ 60 mil. A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Santa Rita, na região sudeste da cidade.

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Durante patrulhamento preventivo pela região, os agentes identificaram os dois homens próximos a um veículo branco, em uma área de mata nas proximidades do Córrego Cambuí. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos correram em direção ao matagal, mas foram alcançados e detidos pelos guardas.