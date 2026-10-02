A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos prendeu dois homens, de 18 e 59 anos, suspeitos de furtar cabos elétricos avaliados em cerca de R$ 60 mil. A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Santa Rita, na região sudeste da cidade.
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Durante patrulhamento preventivo pela região, os agentes identificaram os dois homens próximos a um veículo branco, em uma área de mata nas proximidades do Córrego Cambuí. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos correram em direção ao matagal, mas foram alcançados e detidos pelos guardas.
Dentro do veículo, a GCM encontrou uma grande quantidade de cabos de cobre, com aproximadamente 200 quilos. Segundo a corporação, os homens confessaram que haviam furtado o material de uma empresa localizada no próprio bairro.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil. O proprietário da empresa foi chamado e reconheceu os cabos recuperados pela GCM.
Presos por furto de alumínio
Na mesma madrugada, equipes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) auxiliaram a Polícia Militar na prisão de dois homens suspeitos de furtar barras de alumínio de uma clínica na região central de São José dos Campos.
A ação começou após uma denúncia. Operadores do CSI acompanharam a movimentação dos suspeitos por meio do sistema de monitoramento e repassaram informações aos policiais, que realizaram a abordagem e efetuaram as prisões em flagrante.
Seis barras de alumínio foram recuperadas. O proprietário da clínica compareceu à delegacia e informou que o material está avaliado em aproximadamente R$ 10 mil.
Sistema de monitoramento
São José dos Campos conta atualmente com cerca de 1.200 câmeras integradas ao CSI. Segundo a Prefeitura, os equipamentos estão distribuídos por diferentes regiões do município e podem registrar imagens a até 5 quilômetros de distância, dependendo das condições do local e da existência de obstáculos.
O município também iniciou um processo de modernização e ampliação do sistema. A previsão é que, até o fim deste ano, sejam instaladas mais 505 câmeras.
O projeto inclui ainda totens de monitoramento nas escolas municipais, equipamentos em vias e entroncamentos da área rural, câmeras em viaturas com tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e câmeras corporais (bodycams) para os guardas civis municipais, com integração ao CSI.