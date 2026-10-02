A Vinícola Rio Manso, projeto boutique de altitude localizado em Jacutinga, na Serra da Mantiqueira, participa pela primeira vez da ProWine São Paulo, que acontece de 6 a 8 de outubro, no Expo Center Norte. A vinícola chega à principal feira profissional de vinhos e destilados das Américas para ampliar sua presença no mercado brasileiro e apresentar a compradores, sommeliers, jornalistas, distribuidores e demais profissionais do setor a identidade que vem construindo desde o vinhedo.

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Embora seja uma marca recente, a Rio Manso chega à ProWine respaldada por um trabalho consistente e por importantes reconhecimentos internacionais. Antes mesmo da abertura de sua propriedade ao público, seus vinhos conquistaram medalhas no Decanter World Wine Awards e no Vinalies Internationales, dois dos mais relevantes concursos do setor, reforçando a qualidade da vitivinicultura desenvolvida na Serra da Mantiqueira.