A Vinícola Rio Manso, projeto boutique de altitude localizado em Jacutinga, na Serra da Mantiqueira, participa pela primeira vez da ProWine São Paulo, que acontece de 6 a 8 de outubro, no Expo Center Norte. A vinícola chega à principal feira profissional de vinhos e destilados das Américas para ampliar sua presença no mercado brasileiro e apresentar a compradores, sommeliers, jornalistas, distribuidores e demais profissionais do setor a identidade que vem construindo desde o vinhedo.
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Embora seja uma marca recente, a Rio Manso chega à ProWine respaldada por um trabalho consistente e por importantes reconhecimentos internacionais. Antes mesmo da abertura de sua propriedade ao público, seus vinhos conquistaram medalhas no Decanter World Wine Awards e no Vinalies Internationales, dois dos mais relevantes concursos do setor, reforçando a qualidade da vitivinicultura desenvolvida na Serra da Mantiqueira.
Na feira, o público poderá conhecer o conceito da marca, sua linha completa de rótulos e as safras mais recentes. O estande foi concebido para traduzir a atmosfera da Rio Manso e antecipar alguns dos elementos de seu projeto de enoturismo, como natureza, vinho, hospitalidade, gastronomia e encontros conduzidos com atenção aos detalhes.
Durante os três dias de evento, as degustações contarão com a presença da CEO e diretora de Operações da vinícola, Aline Mabel, e do enólogo responsável pelo projeto. Os profissionais apresentarão o trabalho desenvolvido diariamente no vinhedo e na elaboração dos rótulos, abordando aspectos como terroir, variedades, safras, manejo e identidade sensorial.
“A ProWine nos traz a oportunidade de apresentar ao mercado, de maneira ampla, tudo o que estamos construindo. Queremos que as pessoas conheçam os vinhos, mas também compreendam o cuidado que existe por trás de cada rótulo: o estudo do solo, o acompanhamento diário do vinhedo, as decisões de elaboração e a forma como entendemos o território. O estande foi pensado para que o visitante consiga sentir um pouco da experiência que, futuramente, encontrará na vinícola”, afirma Aline Mabel, CEO e diretora de Operações da Vinícola Rio Manso.
Portfólio completo na ProWine São Paulo
A Vinícola Rio Manso apresentará sua linha completa e as safras mais recentes disponíveis:
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Dança do Tangará – rosé de Syrah, Pinot Noir e Chardonnay 2025;
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Voo do Tucano – Syrah 2024;
Passo da Seriema – corte de Pinot Noir e Cabernet Franc 2025;
Sombra do Jequitibá – corte de Chardonnay e Viognier 2024 e 2025;
Visita do Lobo – Syrah 2024;
Rastro da Urutu – Cabernet Franc 2024;
Olhar da Onça – corte de Syrah, Cabernet Franc e Viognier 2023 e 2024.
Os nomes dos rótulos traduzem a relação da vinícola com a paisagem da Mantiqueira. Em vez de descrever literalmente a fauna e a flora locais, evocam movimentos, imagens e acontecimentos observados na propriedade, conectando cada vinho ao território onde o projeto se desenvolve.
Um projeto que nasce do território
Instalada em uma propriedade de 82 hectares, cercada por Mata Atlântica preservada, a Vinícola Rio Manso destina 11 hectares aos seus vinhedos. O projeto está inserido em uma das regiões mais promissoras da vitivinicultura brasileira, que vem conquistando visibilidade pela produção de vinhos de altitude e pelo potencial para o enoturismo.
Desde o estudo do solo até o manejo das videiras e as decisões tomadas na cantina, todas as etapas são conduzidas para preservar as características do terroir e alcançar precisão, elegância e identidade. A produção reúne Pinot Noir, Chardonnay, Viognier, Cabernet Franc e Syrah, trabalhadas em vinhos brancos, rosés e tintos. A linha premium passa por 12 meses de maturação em barricas de carvalho francês.
PhD em Viticultura, com formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Università di Bologna, na Itália, Aline Mabel acompanha de perto o desenvolvimento dos vinhedos e as diferentes etapas do projeto. Com certificação WSET nível 3, integra a diretoria da Associação Brasileira de Enologia e da Anprovin e reúne uma trajetória que conecta produção, gestão, técnica, sustentabilidade e posicionamento de marca.
A propriedade está sendo preparada para oferecer degustações, experiências gastronômicas, vivências em meio à natureza, eventos privados e celebrações, valorizando a paisagem e a hospitalidade autoral da Rio Manso. “Não queremos construir apenas um lugar para degustar vinhos, mas um destino capaz de criar vínculos e permanecer na memória”, completa Aline.
Com sua estreia na ProWine São Paulo, a Rio Manso reafirma sua proposta de ocupar um espaço relevante entre as vinícolas boutique brasileiras, valorizando não apenas a excelência dos vinhos, mas também a origem, a paisagem e as experiências que começam muito antes de a garrafa chegar à taça.
SERVIÇO
Vinícola Rio Manso na ProWine São Paulo 2026
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Data: 6 a 8 de outubro de 2026
Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)
Instagram: @vinicolariomanso