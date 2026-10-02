A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu uma licitação estimada em R$ 168,26 milhões para a implantação e operação de uma estrutura de cidade inteligente. O contrato terá duração prevista de 60 meses, com valor anual estimado em R$ 33,65 milhões.

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A Concorrência Pública Eletrônica foi aberta pela Secretaria Municipal de Tecnologia, Inovação e Projetos e prevê a contratação de uma solução no modelo SCAAS (Smart City as a Service). A proposta reúne infraestrutura de comunicação, conectividade, videomonitoramento, equipamentos urbanos e segurança digital.