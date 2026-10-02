A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu uma licitação estimada em R$ 168,26 milhões para a implantação e operação de uma estrutura de cidade inteligente. O contrato terá duração prevista de 60 meses, com valor anual estimado em R$ 33,65 milhões.
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A Concorrência Pública Eletrônica foi aberta pela Secretaria Municipal de Tecnologia, Inovação e Projetos e prevê a contratação de uma solução no modelo SCAAS (Smart City as a Service). A proposta reúne infraestrutura de comunicação, conectividade, videomonitoramento, equipamentos urbanos e segurança digital.
A sessão pública está marcada para 19 de outubro de 2026, às 8h. As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 7h59 do mesmo dia. O julgamento será pelo menor preço global, em disputa eletrônica nos formatos aberto e fechado.
O edital estabelece ainda uma garantia de proposta equivalente a 1% do valor estimado para os primeiros 12 meses. O montante foi fixado em R$ 336.527.
O que está previsto no projeto de cidade inteligente
A contratação prevê a criação de uma estrutura integrada para conectar diferentes equipamentos e unidades da administração municipal.
Entre os pontos citados no edital estão: prédios públicos; logradouros públicos; pontos de imagens de monitoramento; controladores semafóricos; pontos de internet sem fio; rede metropolitana de comunicação de dados.
A infraestrutura deverá utilizar diferentes tecnologias de conectividade, incluindo MetroEthernet, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, 5G, LTE, 4G e comunicação via satélite.
O projeto também prevê SD-WAN, utilizada para gerenciamento de redes distribuídas, e NGFW (Next Generation Firewall), voltado à proteção da infraestrutura digital.
Na prática, a contratação reúne em uma mesma estrutura serviços relacionados a telecomunicações, conexão entre prédios públicos, internet, videomonitoramento e segurança de redes.
Edital prevê 369 pontos de imagens
Um dos itens de maior dimensão do projeto é o videomonitoramento. O edital utiliza como referência 369 pontos de imagens.
Para comprovar capacidade técnica, as empresas participantes deverão demonstrar experiência compatível com pelo menos 184 pontos de imagens. No caso da conectividade, a exigência alcança 136 links.
Os quantitativos fazem parte dos parâmetros estabelecidos no edital para comprovação da experiência das empresas interessadas.
Inteligência artificial e reconhecimento facial
A licitação também inclui tecnologias de análise de imagens e inteligência artificial aplicadas ao videomonitoramento.
Entre as soluções citadas estão reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos (LPR).
O edital prevê ainda a comprovação de experiência em projetos com pelo menos 184 analíticos de inteligência artificial ativos, além da exigência de profissionais especializados em áreas como videomonitoramento, redes, segurança digital e redes Wi-Fi corporativas.
Reconhecimento facial terá regras de proteção de dados
O uso de tecnologias que envolvem dados pessoais e biométricos também aparece entre as exigências da contratação.
De acordo com o edital, o reconhecimento facial deverá ter finalidade relacionada à segurança pública. A estrutura deverá ainda contemplar mecanismos de proteção das informações, controle de acesso e procedimentos para os dados armazenados pela solução.
As exigências estão relacionadas à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), diante do tratamento de informações pessoais e biométricas pelos sistemas previstos no projeto.
Consórcios poderão ter até cinco empresas
O edital permite a participação de empresas reunidas em consórcios de até cinco integrantes.
A empresa líder terá poderes para representar as demais durante a concorrência. O documento também estabelece regras para o somatório de determinados quantitativos na qualificação técnica e de valores na qualificação econômico-financeira.
A possibilidade de formação de consórcios contempla um contrato que reúne diferentes áreas de tecnologia, como telecomunicações, redes, segurança digital, videomonitoramento e inteligência artificial.
Projeto amplia infraestrutura tecnológica de Pinda
A nova licitação ocorre em um cenário de expansão do uso de tecnologia na administração e na segurança pública de Pindamonhangaba.
O município já conta com iniciativas voltadas à digitalização de serviços públicos e ao uso de câmeras de monitoramento. O novo contrato, no entanto, tem escopo mais amplo e prevê a integração de diferentes estruturas municipais em uma mesma rede de comunicação e tecnologia.
Além do videomonitoramento e dos sistemas de inteligência artificial, o projeto inclui comunicação entre prédios públicos, internet, telefonia, conectividade, equipamentos urbanos e mecanismos de proteção da rede.
A sessão da concorrência está prevista para 19 de outubro, às 8h, em formato eletrônico. O contrato, caso seja firmado, terá prazo de 60 meses, com valor estimado de R$ 168.263.500 para o período.