Trecho do material didático de História da 3ª série do Ensino Médio do colégio Anglo Alante, em São José dos Campos, com críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), causou polêmica entre pais de alunos.

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O conteúdo apresenta uma abordagem crítica sobre o cenário político contemporâneo durante o governo Bolsonaro.