Trecho do material didático de História da 3ª série do Ensino Médio do colégio Anglo Alante, em São José dos Campos, com críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), causou polêmica entre pais de alunos.
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O conteúdo apresenta uma abordagem crítica sobre o cenário político contemporâneo durante o governo Bolsonaro.
A página “Desenvolvendo Habilidades” (veja foto acima) traz tópicos sobre o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, como “ascensão da extrema direita”, “agitação permanente (armamentismo, desinformação e negacionismo científico)", “apoio parlamentar”, “orçamento secreto” e “pandemia de Covid-19 (governo contra a vacinação: 700 mil mortos)".
Diz ainda: “derrota nas eleições e tentativa de golpe” e “mobilização constante contra o ambientalismo, intelectualismo, indigenismo e igualdade de gênero”.
Na segunda parte, o material traz informações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciado em 2023: “8 de janeiro”, “busca pelo retorno da normalidade institucional” e “protagonismo do Judiciário”.
Manifestações de famílias
Segundo informações, a repercussão teria provocado manifestações de famílias na unidade, localizada no Jardim Esplanada 2, na região central de São José dos Campos.
A direção encaminhou um comunicado aos pais, explicando a situação e informou que levou o caso ao Sistema Anglo de Ensino.
No comunicado, obtido por OVALE, a escola afirmou ter analisado o trecho do caderno 4 de História e reconhecido que uma das esquematizações sobre o cenário político contemporâneo poderia provocar "diferentes interpretações e questionamentos em relação ao equilíbrio de perspectivas esperado em um conteúdo educacional".
A direção também ressaltou que o material é produzido pelo Sistema Anglo de Ensino e que a escola não é responsável diretamente por sua elaboração. Ainda assim, reconheceu ter responsabilidade pela seleção, acompanhamento e mediação dos recursos pedagógicos utilizados com os estudantes.
“Uma análise complementar poderia ter sido realizada antes da disponibilização do caderno aos estudantes”, informou a escola no comunicado enviado às famílias.
Escola pede revisão
Segundo o Anglo Alante, as observações sobre o material já foram encaminhadas ao Sistema Anglo de Ensino, com pedido de esclarecimentos e revisão do conteúdo.
A escola afirmou ainda que o trecho questionado não havia sido trabalhado em sala de aula até o momento. A unidade informou que, caso seja utilizado, o conteúdo será acompanhado de mediação pedagógica, com debate fundamentado, apresentação de diferentes perspectivas e respeito à diversidade de pensamentos.
A unidade também declarou que sua proposta é oferecer aos alunos conhecimento, contexto histórico e instrumentos para análise, sem conduzi-los a conclusões previamente estabelecidas.
O Anglo Alante informou seguir as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular para a formação de estudantes capazes de identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas relacionadas a processos políticos e históricos.
Procurada pela reportagem nesta sexta-feira (2), a direção da escola em São José confirmou o episódio e disse que o conteúdo "apresenta viés e interpretações prévias em vez de estimular a análise crítica" (leia a nota completa abaixo).
Alunos
O Anglo Alante São José dos Campos oferece Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e pré-vestibular. A unidade fica na Rua Laurent Martins, no Jardim Esplanada 2.
O episódio ocorre um ano depois da condenação de Jair Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em setembro de 2025, por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. A Primeira Turma fixou pena de 27 anos e três meses de prisão.
No comunicado aos pais, a escola destacou a importância do diálogo entre famílias e instituição e afirmou que as manifestações recebidas serão consideradas no acompanhamento do material pedagógico.
Íntegra da nota do Anglo Alante
"O Anglo Alante identificou um problema no caderno de revisão de História da 3ª série do Ensino Médio, do Sistema Anglo de Ensino, entregue recentemente aos alunos da rede. Na esquematização sobre o cenário político contemporâneo, o conteúdo apresenta viés e interpretações prévias em vez de estimular a análise crítica.
A escola não é responsável pela produção do material, que é editado por um sistema de ensino terceiro. Entretanto, reconhece que falhou na revisão adicional antes da entrega do caderno aos alunos.
O Anglo Alante já encaminhou suas considerações ao Sistema Anglo de Ensino e solicitou a revisão do conteúdo. Mesmo o material ainda não tendo sido trabalhado em sala, a rede vai abordar o tema de forma adequada com todos os alunos.
O Anglo Alante segue o que estabelece a Base Nacional Comum Curricular: formar alunos capazes de identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas sobre processos políticos e históricos. O papel da escola é oferecer conhecimento, contexto e elementos de análise para que os estudantes construam suas próprias conclusões."