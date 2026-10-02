Imagens de uma câmera de segurança registraram os carros do estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, e do bombeiro Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28, lado a lado minutos antes da discussão de trânsito que terminou com a morte do jovem, em Taubaté.

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A gravação foi feita às 6h59 de quarta-feira (30), na Avenida do Povo. Os dois veículos seguem pela via e, em determinado momento, ficam próximos, lado a lado.