Imagens de uma câmera de segurança registraram os carros do estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, e do bombeiro Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28, lado a lado minutos antes da discussão de trânsito que terminou com a morte do jovem, em Taubaté.
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A gravação foi feita às 6h59 de quarta-feira (30), na Avenida do Povo. Os dois veículos seguem pela via e, em determinado momento, ficam próximos, lado a lado.
Nas imagens, o bombeiro aparece fazendo gestos dentro do carro. Pouco depois, os veículos param em um semáforo. Marcos desce do veículo, mas parte da movimentação fica encoberta por uma placa de trânsito.
Na sequência, Bruno sai pela porta do passageiro e corre. De acordo com a investigação, o estudante foi atingido por disparos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.
Estudante seguia para a faculdade
Bruno era aluno do quarto semestre de Medicina da Universidade de Taubaté (Unitau) e seguia para a faculdade quando se envolveu na discussão de trânsito.
Marcos foi preso em flagrante após a ocorrência. A arma apontada como utilizada no crime foi apreendida.
A defesa do bombeiro sustenta que ele agiu em legítima defesa. Segundo a versão apresentada pelo advogado, Marcos teria acreditado que Bruno estava armado durante a discussão.
A dinâmica do confronto ainda é investigada pela Polícia Civil.
Ministério Público recorre
Na quinta-feira (1º), a Justiça concedeu liberdade provisória ao bombeiro, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre as determinações estão o comparecimento periódico em juízo e restrições de circulação e de contato com familiares da vítima.
No mesmo dia, o promotor de Justiça Brenno Arruda Sobreira de Siqueira Figueiredo recorreu da decisão.
O Ministério Público pede a revisão da liberdade provisória e que a Justiça reavalie a necessidade de manter Marcos Paulo preso durante o andamento do processo.
O caso continua em investigação, e a análise das imagens de segurança faz parte da apuração para esclarecer a sequência dos acontecimentos que antecederam os disparos.