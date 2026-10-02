Michelle Moura de Paula, de 36 anos, e um homem ainda não identificado foram encontrados mortos a tiros dentro de uma casa na Vila Guarani, em São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (2). A Polícia Civil registrou o caso como duplo homicídio consumado de autoria desconhecida.

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Segundo o boletim de ocorrência, uma análise inicial feita no local apontou que o homem foi atingido por dois disparos na cabeça e Michelle por um tiro. A informação é preliminar e deverá ser confrontada com os laudos da Polícia Científica e os exames médico-legais.