Michelle Moura de Paula, de 36 anos, e um homem ainda não identificado foram encontrados mortos a tiros dentro de uma casa na Vila Guarani, em São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (2). A Polícia Civil registrou o caso como duplo homicídio consumado de autoria desconhecida.
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Segundo o boletim de ocorrência, uma análise inicial feita no local apontou que o homem foi atingido por dois disparos na cabeça e Michelle por um tiro. A informação é preliminar e deverá ser confrontada com os laudos da Polícia Científica e os exames médico-legais.
O crime ocorreu em um imóvel na Rua Balbino Gonçalves, conforme o registro policial. Inicialmente, a ocorrência havia sido informada como sendo nas imediações da Rua Antônio Pinto da Cunha, também na Vila Guarani.
Polícia registra duplo homicídio em São José
Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de local de crime. Ao chegarem ao endereço, encontraram equipes que já preservavam a área.
Dentro da residência estavam os corpos de uma mulher e de um homem. A Polícia Científica realizou a perícia no imóvel, enquanto investigadores do 2º Distrito Policial acompanharam os primeiros trabalhos.
Até a elaboração do boletim, nenhum suspeito havia sido identificado e não houve prisão em flagrante.
O documento também não aponta uma possível motivação para o crime. Não há, no registro inicial, informações que indiquem roubo, vingança, discussão ou outro motivo para o ataque.
Michelle foi identificada por ex-companheiro
A mulher foi identificada como Michelle Moura de Paula, de 36 anos. Segundo o boletim, um ex-companheiro compareceu ao local e reconheceu o corpo, apresentando documento que possibilitou a confirmação da identidade.
O homem que estava com Michelle ainda não havia sido identificado no momento do registro da ocorrência.
O boletim não informa a relação entre as duas vítimas. O fato de terem sido encontradas no mesmo imóvel não permite concluir, por si só, que mantivessem relacionamento afetivo, familiar ou de amizade.
Homem foi atingido por dois tiros na cabeça
De acordo com a análise inicial relatada no boletim, o homem apresentava dois ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na cabeça. Michelle tinha um ferimento causado por tiro.
A quantidade e a localização dos ferimentos ainda deverão ser confirmadas pelos exames periciais. O trabalho da Polícia Científica também pode ajudar a determinar a trajetória dos disparos e outros elementos da dinâmica do crime.
O boletim não informa, até o momento, se uma arma foi encontrada no imóvel ou se foram recolhidos cápsulas, projéteis ou outros objetos relacionados aos disparos.
Polícia investiga autoria e motivação
A investigação do 2º DP (Distrito Policial) deverá buscar informações sobre a dinâmica do crime, a identificação do homem e quem esteve no imóvel antes das mortes.
O boletim também não informa se havia câmeras de segurança nas proximidades ou testemunhas que tenham presenciado os disparos. Eventuais imagens e depoimentos podem ajudar na identificação dos envolvidos e na reconstrução dos momentos anteriores e posteriores ao crime.
Até o fechamento do primeiro registro policial, a autoria e a motivação do duplo homicídio permaneciam desconhecidas.