Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (2), na Vila Guarani, em São José dos Campos. Os corpos estavam nas imediações da Rua Antônio Pinto da Cunha.
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A Polícia Científica foi acionada e realiza a perícia no local. Até o momento, não foram divulgadas oficialmente as identidades ou as idades das vítimas.
Também não há confirmação sobre a causa das mortes, possíveis ferimentos, presença de arma ou as circunstâncias em que os dois foram encontrados.
Perícia apura o que aconteceu
Os trabalhos periciais são realizados para identificar e preservar possíveis vestígios que possam ajudar a esclarecer o caso. A análise pode considerar a posição dos corpos, eventuais lesões aparentes, objetos encontrados nas proximidades e outras evidências materiais.
Neste momento, não há elementos oficiais que permitam afirmar que as mortes tenham sido provocadas por crime. A causa será determinada a partir dos exames periciais e da investigação da Polícia Civil.
Também não há informação oficial de que as vítimas mantivessem algum tipo de relacionamento. Por isso, o fato de um homem e uma mulher terem sido encontrados no mesmo local não permite concluir que fossem um casal.
A ocorrência permanece em apuração.