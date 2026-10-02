Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (2), na Vila Guarani, em São José dos Campos. Os corpos estavam nas imediações da Rua Antônio Pinto da Cunha.

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A Polícia Científica foi acionada e realiza a perícia no local. Até o momento, não foram divulgadas oficialmente as identidades ou as idades das vítimas.