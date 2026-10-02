Para garantir que todos exerçam o direito ao voto, cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte oferecerão gratuidade no transporte coletivo neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições, e no dia 25, caso haja segundo turno.

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São José dos Campos e Jacareí estenderam a medida para o dia todo. Não haverá cobrança de tarifa nos ônibus das 0h às 23h59.