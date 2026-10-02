O Litoral Norte de São Paulo tem 25 praias impróprias para banho, segundo o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A classificação é válida até 8 de outubro de 2026 e indica locais que apresentam condições inadequadas devido à presença de bactérias na água em níveis superiores aos considerados seguros.

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Em Ubatuba, as praias impróprias são Rio Itamambuca, Itaguá (os dois trechos), Enseada, Perequê-Mirim, Lázaro e Sapé. Em Ilhabela, aparecem na lista Armação, Sino e Itaquanduba.