O Litoral Norte de São Paulo tem 25 praias impróprias para banho, segundo o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A classificação é válida até 8 de outubro de 2026 e indica locais que apresentam condições inadequadas devido à presença de bactérias na água em níveis superiores aos considerados seguros.
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Em Ubatuba, as praias impróprias são Rio Itamambuca, Itaguá (os dois trechos), Enseada, Perequê-Mirim, Lázaro e Sapé. Em Ilhabela, aparecem na lista Armação, Sino e Itaquanduba.
Em Caraguatatuba, os pontos de atenção são as praias da Cocanha, Martim de Sá, Prainha, Centro e Indaiá. Já em São Sebastião, dez praias devem ser evitadas: Prainha, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande, Preta do Norte, Toque-Toque Pequeno, Boraceia – Norte e Boraceia – Rua Cubatão.
A Cetesb recomenda que os banhistas consultem a classificação de balneabilidade antes de entrar no mar e evitem o banho em locais considerados impróprios, especialmente após períodos de chuva.