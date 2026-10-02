Durante muito tempo, pedir um café significava simplesmente escolher entre um café passado, um expresso ou, para quem queria algo diferente, um cappuccino.

Hoje, a história é outra.

A xícara de café deixou de ser apenas o acompanhamento do pão de queijo ou do bolo e passou a ocupar o centro da experiência. Origem do grão, região produtora, altitude, torra, moagem e método de preparo passaram a fazer parte do vocabulário de um número cada vez maior de consumidores.