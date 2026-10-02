A Polícia Civil deve ter mudanças no comando de duas unidades estratégicas de São José dos Campos. O delegado Neimar Camargo Mendes vai deixar a Delegacia de Homicídios e deve assumir a Delegacia Seccional do município. No lugar dele, o delegado Thiago Amaral Fonseca passará a comandar a unidade responsável pelas investigações de crimes contra a vida.

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Neimar confirmou a saída da Homicídios na manhã desta sexta-feira (2), em mensagem de despedida enviada a profissionais de imprensa. Procurado por OVALE, o delegado disse que aguarda a publicação para a nova designação.