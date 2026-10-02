02 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ROUBO DE MOTO

PM prende dois homens em desmanche clandestino na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Local tinha diversas peças de motocicletas
Local tinha diversas peças de motocicletas

A Polícia Militar prendeu dois homens em um desmanche clandestino na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O proprietário do imóvel, de 45 anos, foi preso e autuado por receptação. O outro homem foi qualificado como investigado e liberado.

As detenções ocorreram durante uma operação contra o roubo de uma motocicleta.

Policiais da 2ª Companhia do 46º BPM/I foram acionados pelo 190 após o roubo do veículo. A vítima informou que a moto tinha rastreador e que o equipamento indicava a localização no Campo dos Alemães.

No endereço apontado pelo rastreador, os policiais abordaram dois homens e fizeram uma vistoria no imóvel. No local, foram encontradas diversas peças de motocicletas e componentes que pertenciam ao veículo roubado.

Entre os itens localizados estavam o motor e carenagens da motocicleta. Segundo a Polícia Militar, algumas das peças do veículo roubado já estavam sendo utilizadas na montagem de outra motocicleta.

O imóvel foi preservado para a realização da perícia. Os dois homens foram levados à Central de Polícia Judiciária. O proprietário do imóvel permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários