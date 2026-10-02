A Polícia Militar prendeu dois homens em um desmanche clandestino na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

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O proprietário do imóvel, de 45 anos, foi preso e autuado por receptação. O outro homem foi qualificado como investigado e liberado.