A Polícia Militar prendeu dois homens em um desmanche clandestino na madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.
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O proprietário do imóvel, de 45 anos, foi preso e autuado por receptação. O outro homem foi qualificado como investigado e liberado.
As detenções ocorreram durante uma operação contra o roubo de uma motocicleta.
Policiais da 2ª Companhia do 46º BPM/I foram acionados pelo 190 após o roubo do veículo. A vítima informou que a moto tinha rastreador e que o equipamento indicava a localização no Campo dos Alemães.
No endereço apontado pelo rastreador, os policiais abordaram dois homens e fizeram uma vistoria no imóvel. No local, foram encontradas diversas peças de motocicletas e componentes que pertenciam ao veículo roubado.
Entre os itens localizados estavam o motor e carenagens da motocicleta. Segundo a Polícia Militar, algumas das peças do veículo roubado já estavam sendo utilizadas na montagem de outra motocicleta.
O imóvel foi preservado para a realização da perícia. Os dois homens foram levados à Central de Polícia Judiciária. O proprietário do imóvel permaneceu preso.