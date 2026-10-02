O Viapol São José Vôlei visita o Vôlei Guarulhos na noite deste sábado (3), a partir das 19h, no ginásio da Ponte Grande, na cidade da Grande São Paulo. Esse jogo vale pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino da categoria.
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Na rodada anterior, em casa, os joseenses atropelaram o Vôlei Renata, de Campinas, com um 3 a 0 considerado até surpreendente. Inclusive, esse resultado garantiu matematicamente a classificação antecipada da equipe para as semifinais.
Já o Guarulhos perdeu por 3 a 1 fora de casa para o Bauru e chega a essa rodada com apenas uma vitória, quatro pontos, em sétimo e penúltimo lugar.
Por outro lado, o São José, sob comando do técnico Flávio Tavares, está em terceiro lugar, com 12 pontos, onde soma quatro vitórias e duas derrotas. Se vencer, ainda terá a chance de terminar essa fase em segundo, já que tem três pontos a menos que os líderes Suzano e Vôlei Renata, com 15 pontos e casa, e que se enfrentam nesta última rodada.