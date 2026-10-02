Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (2) após ser flagrado com uma Volkswagen Saveiro branca furtada poucos instantes antes em São José dos Campos. O veículo foi localizado na zona sul da cidade durante uma operação de bloqueio e fiscalização de trânsito.

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A abordagem ocorreu na Avenida Bacabal, na altura do número 2.100. Durante a fiscalização, o motorista informou aos policiais que o veículo era produto de furto.