Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (2) após ser flagrado com uma Volkswagen Saveiro branca furtada poucos instantes antes em São José dos Campos. O veículo foi localizado na zona sul da cidade durante uma operação de bloqueio e fiscalização de trânsito.
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A abordagem ocorreu na Avenida Bacabal, na altura do número 2.100. Durante a fiscalização, o motorista informou aos policiais que o veículo era produto de furto.
A equipe confirmou que a Saveiro havia sido furtada momentos antes no Jardim Minas Gerais, na zona norte de São José dos Campos. Durante a vistoria, os policiais encontraram danos no sistema de ignição.
Segundo o próprio suspeito, o miolo da ignição havia sido rompido para permitir o funcionamento do veículo. Ele afirmou ainda que havia recebido a Saveiro de outra pessoa para transportá-la até determinado local e que receberia um pagamento pelo serviço.
O homem, morador de São José dos Campos, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por furto.
O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.