Porque, nessas oportunidades da indústria da moda, um desfile, por exemplo, tudo comunica antes mesmo de a primeira peça aparecer. O cenário, a música, a iluminação, a escolha do casting, a ordem dos looks, a beleza, os movimentos. Nada disso está ali por acaso - desfile não é catálogo em movimento. É uma conversa entre a marca e o seu tempo. E essa conversa pode passar pela história daquela grife, pela arte, pela arquitetura, pela música, pelo comportamento, pela política, pela tecnologia, pelo manifesto e, principalmente, pela maneira como aquela marca enxerga o corpo e a mulher que imagina vestindo suas roupas.

E sabe o que é mais interessante? Você pode fazer a mesma leitura na sua vida real e vou te dar algumas dicas:

Comece pelo caimento e pela silhueta: a roupa tem estrutura? Foi construída para criar determinada forma ou simplesmente acompanha o corpo? Ela cria volume, alonga, comprime, revela ou esconde? Essas escolhas dizem muito.

Uma alfaiataria extremamente estruturada, por exemplo, pode construir uma imagem de força e presença. Uma modelagem ampla pode propor liberdade e movimento. Uma silhueta marcada pode trazer outra ideia de feminilidade.