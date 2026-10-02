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MOBILIDADE

Trânsito sofre alterações em Taubaté para as eleições

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Vias serão interditadas para atividades da Justiça Eleitoral
Vias serão interditadas para atividades da Justiça Eleitoral

Motoristas que circulam pela avenida Granadeiro Guimarães, em Taubaté, devem ficar atentos às alterações no trânsito previstas para este fim de semana. As mudanças começam nesta sexta-feira (2) e seguem até domingo (4), em razão das atividades relacionadas ao 1º turno das Eleições 2026.

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Na sexta, entre 9h e 11h, o trânsito terá um estreitamento na avenida Granadeiro Guimarães, entre o semáforo próximo à Escola Idesa e a rua Coronel Augusto Monteiro. A faixa da direita será bloqueada para a parada de vans utilizadas pela Justiça Eleitoral. As outras duas faixas continuarão livres.

Já no sábado (3), a partir das 5h30, o trecho entre a via Joaquim Távora e a rua Coronel Augusto Monteiro será totalmente interditado. A previsão é de que o trânsito seja liberado às 16h, após o transporte de urnas, materiais e equipes aos locais de votação. O acesso ao Hospital Ubarana será mantido durante a interdição.

Agentes de trânsito permanecerão na região para orientar os motoristas.

No domingo (4), quando ocorre o primeiro turno das eleições, o mesmo trecho será interditado a partir das 5h até o fim dos trabalhos de apuração.

A orientação é para que os motoristas planejem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

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