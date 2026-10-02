Motoristas que circulam pela avenida Granadeiro Guimarães, em Taubaté, devem ficar atentos às alterações no trânsito previstas para este fim de semana. As mudanças começam nesta sexta-feira (2) e seguem até domingo (4), em razão das atividades relacionadas ao 1º turno das Eleições 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na sexta, entre 9h e 11h, o trânsito terá um estreitamento na avenida Granadeiro Guimarães, entre o semáforo próximo à Escola Idesa e a rua Coronel Augusto Monteiro. A faixa da direita será bloqueada para a parada de vans utilizadas pela Justiça Eleitoral. As outras duas faixas continuarão livres.
Já no sábado (3), a partir das 5h30, o trecho entre a via Joaquim Távora e a rua Coronel Augusto Monteiro será totalmente interditado. A previsão é de que o trânsito seja liberado às 16h, após o transporte de urnas, materiais e equipes aos locais de votação. O acesso ao Hospital Ubarana será mantido durante a interdição.
Agentes de trânsito permanecerão na região para orientar os motoristas.
No domingo (4), quando ocorre o primeiro turno das eleições, o mesmo trecho será interditado a partir das 5h até o fim dos trabalhos de apuração.
A orientação é para que os motoristas planejem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.