Motoristas que circulam pela avenida Granadeiro Guimarães, em Taubaté, devem ficar atentos às alterações no trânsito previstas para este fim de semana. As mudanças começam nesta sexta-feira (2) e seguem até domingo (4), em razão das atividades relacionadas ao 1º turno das Eleições 2026.

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Na sexta, entre 9h e 11h, o trânsito terá um estreitamento na avenida Granadeiro Guimarães, entre o semáforo próximo à Escola Idesa e a rua Coronel Augusto Monteiro. A faixa da direita será bloqueada para a parada de vans utilizadas pela Justiça Eleitoral. As outras duas faixas continuarão livres.