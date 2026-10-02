O IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos) abriu concurso público com 17 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de nível superior. Os salários iniciais chegam a R$ 5.860,31, conforme a função.

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As inscrições começaram na quinta-feira (1º) e podem ser feitas até as 14h de 30 de outubro de 2026, exclusivamente pela internet (acesse aqui). A taxa é de R$ 89. A prova objetiva está prevista para 13 de dezembro, em São José dos Campos.