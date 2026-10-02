O IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos) abriu concurso público com 17 vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de nível superior. Os salários iniciais chegam a R$ 5.860,31, conforme a função.
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As inscrições começaram na quinta-feira (1º) e podem ser feitas até as 14h de 30 de outubro de 2026, exclusivamente pela internet (acesse aqui). A taxa é de R$ 89. A prova objetiva está prevista para 13 de dezembro, em São José dos Campos.
O concurso é organizado pelo Instituto AOCP e segue as regras do edital nº 01/2026. Os cargos são efetivos e estão submetidos ao regime estatutário.
Vagas do concurso
A maior parte das oportunidades está concentrada nos cargos de Analista em Gestão Previdenciária e Analista Previdenciário – Administrador.
* Analista em Gestão Previdenciária: 8 vagas, salário de R$ 5.185,46;
* Analista Previdenciário – Direito: 2 vagas, salário de R$ 5.185,46;
* Analista Previdenciário – Administrador: 5 vagas, salário de R$ 5.185,46;
* Analista Previdenciário – TI: 1 vaga, salário de R$ 5.185,46;
* Analista Previdenciário – Psicólogo: 1 vaga, salário de R$ 5.185,46;
* Analista Previdenciário – Assistente Social: cadastro reserva, salário de R$ 3.889,11;
* Médico: cadastro reserva, remuneração de até R$ 5.860,31.
No caso do cargo de médico, o edital informa remuneração inicial de R$ 2.604,58, acrescida de R$ 3.255,73 de ADM.
Das oito vagas para Analista em Gestão Previdenciária, sete são destinadas à ampla concorrência e uma à pessoa com deficiência (PcD). Para Analista Previdenciário – Administrador, são quatro vagas de ampla concorrência e uma reservada a PcD.
O edital também estabelece reserva de 5% das vagas que forem abertas durante a validade do concurso para pessoas com deficiência, conforme a legislação.
Formação superior
Entre as oportunidades, o cargo de Analista em Gestão Previdenciária pode interessar a candidatos de diferentes formações. São oito vagas, com jornada de 40 horas semanais e remuneração inicial bruta de R$ 5.185,46.
Para concorrer, é necessário ter curso superior completo, sem exigência de graduação específica. O candidato também deverá apresentar certidão negativa de distribuição criminal.
As atividades incluem análise de processos, elaboração de estudos e relatórios, cálculos de benefícios, tratamento de dados e planejamento de ações relacionadas à gestão previdenciária.
Requisitos para os demais cargos
Os demais cargos exigem formação específica. Para Analista Previdenciário – Direito, é necessário diploma de Direito. A função de Administrador exige graduação em Administração e registro no Conselho Regional de Administração.
Para a área de Tecnologia da Informação, é aceita graduação ou curso superior de tecnologia em Informática. O cargo de Psicólogo exige formação em Psicologia e registro profissional.
Já Assistente Social requer graduação em Serviço Social e registro no Conselho Regional de Serviço Social. Para médico, é exigida graduação em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina e pós-graduação em Medicina do Trabalho.
Inscrições até 30 de outubro
As inscrições para o concurso do IPSM devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP até as 14h de 30 de outubro.
A taxa é de R$ 89 para todos os cargos. O candidato deverá preencher o formulário, escolher a função e emitir o boleto para pagamento dentro do prazo estabelecido no cronograma.
Também é importante acompanhar a página oficial do concurso para verificar comunicados, retificações e eventuais alterações no calendário.
Isenção da taxa
Candidatos que atendam aos critérios do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) do Governo Federal podem solicitar isenção da taxa.
O pedido deve ser feito até as 12h de 9 de outubro. A documentação exigida deverá ser enviada até as 13h do mesmo dia.
Entre os documentos estão a identificação do candidato e a Folha Resumo do CadÚnico com o NIS (Número de Identificação Social). O cadastro deve estar atualizado nos 24 meses anteriores à publicação do edital.
Prova terá 60 questões
O concurso será realizado em uma única etapa, com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Serão 60 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas e apenas uma resposta correta. O candidato terá quatro horas para responder às questões e preencher a folha de respostas.
Para ser aprovado, será necessário alcançar pelo menos 30 pontos, equivalente a 50% da pontuação máxima, além de cumprir os demais critérios previstos no edital.
O conteúdo varia conforme o cargo. Entre as disciplinas estão Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Noções de Direito, Legislação Municipal e Institucional e Conhecimentos Específicos.
Provas em São José
A previsão é que as provas sejam realizadas em São José dos Campos. Entretanto, caso o número de candidatos ultrapasse a capacidade de atendimento do município, o edital permite a aplicação em cidades vizinhas.
A prova para Analista em Gestão Previdenciária será realizada no período da manhã. Os demais cargos terão exame à tarde. Com isso, o candidato poderá se inscrever para mais de uma função, desde que os horários das provas sejam compatíveis.
A consulta aos locais e horários está prevista para 23 de novembro. O cartão de informação do candidato deverá ser disponibilizado a partir de 7 de dezembro.
Validade de dois anos
O concurso do IPSM terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
As convocações ocorrerão de acordo com a necessidade e a conveniência administrativa do instituto, respeitando a ordem de classificação.
Além do salário, o edital prevê benefícios como vale-transporte, vale-alimentação e gratificação previdenciária, conforme as regras da legislação municipal.
Os candidatos devem consultar o edital completo antes de efetivar a inscrição, principalmente para conferir os requisitos de cada cargo, o conteúdo da prova e todas as datas do cronograma.