A Atech, empresa de tecnologia do Grupo Embraer, abre na próxima segunda-feira (5) as inscrições para uma nova edição do seu Programa de Estágio. As oportunidades são voltadas principalmente para a área de tecnologia, além de contemplarem setores administrativos e operacionais da companhia.

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O programa oferece aos estudantes a possibilidade de atuar em projetos relacionados a sistemas complexos e de missão crítica, com aplicações em áreas como defesa, segurança pública e gestão do tráfego aéreo.