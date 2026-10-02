A Atech, empresa de tecnologia do Grupo Embraer, abre na próxima segunda-feira (5) as inscrições para uma nova edição do seu Programa de Estágio. As oportunidades são voltadas principalmente para a área de tecnologia, além de contemplarem setores administrativos e operacionais da companhia.
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O programa oferece aos estudantes a possibilidade de atuar em projetos relacionados a sistemas complexos e de missão crítica, com aplicações em áreas como defesa, segurança pública e gestão do tráfego aéreo.
Durante o estágio, os selecionados terão contato direto com equipes de engenharia e desenvolvimento da Atech e poderão participar da criação de soluções tecnológicas utilizadas em projetos de relevância nacional e internacional.
As vagas administrativas e operacionais também fazem parte da estrutura do programa. Nesses setores, os estagiários atuarão no suporte necessário para a execução dos projetos estratégicos da empresa.
Desenvolvimento profissional
Segundo a Atech, o programa foi estruturado para oferecer uma experiência prática aos estudantes, com participação em demandas reais da companhia. Os estagiários também terão acesso à mentoria de especialistas e a trilhas de capacitação voltadas ao desenvolvimento técnico e comportamental.
“Queremos atrair mentes curiosas e inovadoras que desejam construir tecnologias com propósito e impacto real na sociedade e no mercado global. O estagiário da Atech não é apenas um observador, ele coloca a mão na massa em projetos de ponta, com o suporte contínuo das nossas lideranças”, afirma Camila Lisboa, gerente de Recursos Humanos da Atech.
Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, seguro de vida e auxílio-transporte. O pacote também inclui cartão flexível para alimentação e refeição, acesso à plataforma WellHub, voltada ao bem-estar físico e mental, além de day off no mês do aniversário e vale-presente. A Atech é certificada pelo Great Place to Work.
Como se inscrever
O processo seletivo terá etapas de triagem e avaliações realizadas pelo setor de Recursos Humanos em conjunto com os gestores das áreas. A seleção considera as habilidades técnicas e o perfil dos candidatos de acordo com as necessidades de cada vaga.
As inscrições começam em 5 de outubro de 2026. Os estudantes interessados poderão consultar os requisitos e cadastrar o currículo pela página de carreiras da Atech (acesse aqui).