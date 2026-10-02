A Embraer entregou 66 aeronaves no terceiro trimestre de 2026, encerrado em setembro. O resultado representa alta de 6% em relação ao mesmo período do ano passado e é o melhor desempenho da companhia para um terceiro trimestre desde a fundação da fabricante.

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Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o número de entregas cresceu 2%. Entre janeiro e setembro, a Embraer entregou 175 aeronaves, 14% acima das 153 unidades registradas nos primeiros nove meses de 2025.