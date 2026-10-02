A Embraer entregou 66 aeronaves no terceiro trimestre de 2026, encerrado em setembro. O resultado representa alta de 6% em relação ao mesmo período do ano passado e é o melhor desempenho da companhia para um terceiro trimestre desde a fundação da fabricante.
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Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o número de entregas cresceu 2%. Entre janeiro e setembro, a Embraer entregou 175 aeronaves, 14% acima das 153 unidades registradas nos primeiros nove meses de 2025.
O resultado ocorre em meio ao processo de nivelamento da produção adotado pela empresa, que busca reduzir a concentração de entregas na segunda metade do ano.
Aviação Comercial
A Aviação Comercial foi responsável por 22 entregas no terceiro trimestre, sendo 11 jatos E175 e outros 11 da família E2.
O volume representa crescimento de 10% tanto na comparação com o trimestre anterior quanto em relação ao terceiro trimestre de 2025, quando foram entregues 20 aeronaves.
A unidade de negócios reúne os jatos comerciais da Embraer destinados ao mercado de até 150 passageiros, segmento em que a fabricante brasileira mantém liderança global.
Aviação Executiva
A Aviação Executiva respondeu por 41 aeronaves entregues entre julho e setembro. O número ficou estável em relação ao mesmo período de 2025.
Segundo a Embraer, o desempenho reflete o avanço do programa de nivelamento da produção implementado nos últimos dois anos. A iniciativa tem reduzido gradualmente a concentração das entregas no segundo semestre.
KC-390 e Super Tucano
Na área de Defesa & Segurança, a Embraer entregou três aeronaves no terceiro trimestre. Foram um KC-390 Millennium, avião de transporte militar multimissão, e dois A-29 Super Tucano.
O resultado supera o registrado no terceiro trimestre de 2025, quando a companhia entregou uma aeronave nessa área.
Meta para 2026
A Embraer mantém a previsão de entregar entre 80 e 85 aeronaves da Aviação Comercial ao longo de 2026. Considerando o ponto médio da projeção, o volume representa crescimento anual de 6%.
Para a Aviação Executiva, a expectativa é entregar entre 160 e 170 jatos neste ano, também com crescimento de 6% considerando o ponto médio da estimativa.
Fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. A companhia mantém operações industriais, escritórios, centros de serviços e estruturas de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.
A fabricante tem sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e é uma das principais empresas brasileiras do setor aeroespacial e de defesa.