Duas pessoas morreram após um acidente envolvendo uma caminhonete VW Amarok e um Fusca na rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), em Bom Jesus dos Perdões. A colisão ocorreu na noite desta quinta-feira (1º), por volta das 21h15, no km 59, no sentido norte.

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Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a Amarok trafegava pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, atingiu a traseira do Fusca. Após a colisão, os dois veículos ficaram no acostamento.