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ACIDENTE

Colisão de caminhonete e Fusca deixa 2 mortos na Dom Pedro 1º

Por Da redação | Bom Jesus dos Perdões
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Local do acidente
Local do acidente

Duas pessoas morreram após um acidente envolvendo uma caminhonete VW Amarok e um Fusca na rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), em Bom Jesus dos Perdões. A colisão ocorreu na noite desta quinta-feira (1º), por volta das 21h15, no km 59, no sentido norte.

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Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a Amarok trafegava pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, atingiu a traseira do Fusca. Após a colisão, os dois veículos ficaram no acostamento.

As duas vítimas que estavam no Fusca morreram no local. O motorista da Amarok teve ferimentos leves.

A perícia foi realizada durante a madrugada e os veículos foram removidos.

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento e a faixa 2 ficaram interditados temporariamente. Não houve registro de congestionamento.

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