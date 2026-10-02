Um homem foi preso por violência doméstica após agredir a ex-companheira com empurrões e apertões, ameaçá-la com uma faca e levar a filha dela, de 8 anos, à força. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (1º), no bairro Jaraguá, em São Sebastião.

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A Polícia Militar foi acionada, e a vítima, que aguardava em via pública, relatou as agressões aos policiais.