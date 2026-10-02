Um homem foi preso por violência doméstica após agredir a ex-companheira com empurrões e apertões, ameaçá-la com uma faca e levar a filha dela, de 8 anos, à força. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (1º), no bairro Jaraguá, em São Sebastião.
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A Polícia Militar foi acionada, e a vítima, que aguardava em via pública, relatou as agressões aos policiais.
Segundo ela, o homem havia levado a filha para fora da residência enquanto chovia e fugido com a criança pelas ruas do bairro, possivelmente em direção à Topolândia, onde mora a mãe dele.
O suspeito também teria levado o celular da ex-companheira para impedi-la de chamar a polícia.
Após o registro da ocorrência, os policiais acompanharam a mulher de volta à residência. No local, a equipe constatou que a criança estava no imóvel e encontrou o homem escondido atrás da porta de um quarto.
Durante a abordagem, os policiais localizaram, dentro da mochila do suspeito, uma faca que teria sido usada para ameaçar a ex-companheira e um invólucro com substância análoga à maconha. Ele alegou que o entorpecente era para consumo próprio e que havia comprado no mesmo dia.
O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.