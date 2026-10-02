02 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride ex, foge com criança e é preso em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por violência doméstica após agredir a ex-companheira com empurrões e apertões, ameaçá-la com uma faca e levar a filha dela, de 8 anos, à força. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (1º), no bairro Jaraguá, em São Sebastião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada, e a vítima, que aguardava em via pública, relatou as agressões aos policiais.

Segundo ela, o homem havia levado a filha para fora da residência enquanto chovia e fugido com a criança pelas ruas do bairro, possivelmente em direção à Topolândia, onde mora a mãe dele.

O suspeito também teria levado o celular da ex-companheira para impedi-la de chamar a polícia.

Após o registro da ocorrência, os policiais acompanharam a mulher de volta à residência. No local, a equipe constatou que a criança estava no imóvel e encontrou o homem escondido atrás da porta de um quarto.

Durante a abordagem, os policiais localizaram, dentro da mochila do suspeito, uma faca que teria sido usada para ameaçar a ex-companheira e um invólucro com substância análoga à maconha. Ele alegou que o entorpecente era para consumo próprio e que havia comprado no mesmo dia.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários